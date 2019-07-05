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產業之旅不間斷　林智堅參訪蟲蟲實驗室

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▲新竹市長林智堅產業之旅來到創立於竹市的中台興化學工業。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅產業之旅來到創立於竹市的中台興化學工業。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

鱷魚牌電蚊香藏身竹市香山？蟑螂蚊子實驗養殖屋首次公開！新竹市長林智堅產業之旅本次來到創立於竹市的中台興化學工業，製作的正是家喻戶曉「鱷魚牌電蚊香」，堪稱竹市「隱形產業冠軍」，近期更與年輕新創品牌合作，推出文青簡約風的隨身防蚊卡、除蟑除蚊噴霧，在公司第二代董事長盧國棟的帶領下，林智堅與市政團隊也一窺養殖滿滿蟑螂蚊子的實驗室，一揭鱷魚牌打造流傳一甲子招牌電蚊香的神秘面紗。

中台興化學工業創立於民國46年，最知名的就是鱷魚牌蚊香、必安住系列產品，由創辦人盧文枝一手建立起，在早期生活環境衛生條件還不佳的年代，民眾多燒草防蚊，有火災風險效果也有限，盧文枝全心投入研發環境衛生用藥，推出蚊香與殺蟲劑，由蚊子傳遞的日本腦炎有了新防治手段，也讓台灣生活品質大幅提升，是名符其實的「環境衛生製藥的翹首」。

中台興化學工業如今交由二代、三代經營，董事長盧國棟為創辦人盧文枝之子，對從小跟白手起家的父親到處推廣蚊香等產品，向民眾示範對著噴殺蟲劑殺蚊，他也分享「鱷魚牌」命名由來，因為民眾普遍對鱷魚都有兇猛的印象，因此利用鱷魚來代表「除蟲必死」的品牌形象，他現場也當年父親研發的第一代噴霧除蚊劑，以peace為諧音的「必死」殺蟲劑，是全台少數僅存的早期產品，也讓現場所有人嘖嘖稱奇。

在二、三代團隊的努力下，中台興除了噴霧式產品的開發製成，於今年更推出復刻版的古早味的「花之鄉花露水」，以不再生產的明星花露水的成分重製，讓習慣花露水的叔叔阿姨還是能購得這罐「古早味」；團隊也與UNIPAPA設計新創團隊（https://www.unipapa.com/）合作，打造外觀新潮的除蟑、除蚊噴霧，以及防蚊卡、補蟑盒等產品，透過重新包裝，也讓鱷魚牌流傳一甲子的傳統配方，一躍而成受年輕人注目的新創產品。

盧國棟表示，與文創品牌設計公司聯名，推出簡潔、黑白配色具時尚感的防蚊系列產品，期盼將消費者年齡層往下降、品牌年輕化，吸引更多年輕朋友的目光，重新推出花露水產品，也盼能透過多且廣的產品線，持續擴大品牌影響力。

在盧國棟的帶領下，林智堅也得以一窺未曾對外公開過的的昆蟲養殖及研究室，養殖室內飼養不同品種的蚊子與蟑螂，模擬台灣的氣候環境與濕度，投藥觀察昆蟲是否產生抗藥性用以實測產品藥效，以便隨時調整配方，讓市政團隊對除蟲劑背後的科學實驗大開眼界，總經理特助林燦蓉也強調，只要消費者有任何問題，他們都會將產品檢驗報告如實告知消費者，讓消費者安心使用中台興化學工業的系列產品。

林智堅也走訪擁有50年歷史的一廠廠房參觀蚊香產品包裝、工廠與倉儲管理，仔細探究蚊香的生產及包裝流程，建築雖已超過50年卻維護的井然有序，倉儲空間中一應俱全的產品讓大家看得嘖嘖稱奇，隨後轉往1977年啟用的二廠廠房參觀幾乎家戶必備的噴霧式產品生產線，清楚介紹常見的噴霧式殺蟲劑包裝生產流程，全自動化的填充裝罐，展現出高效率的現代化製程。

盧國棟說，為符合時下重視的環保意識，中台興化工的除蟲產品都以環境保護為優先，以超過環保署的檢驗標準進行檢測研發，因此，團隊積極研發能有效消滅害蟲又不傷害環境的產品，盧國棟董事長更驕傲的說，光是由中台興化工開發生產的產品就高達一百種以上，讓林智堅市長舉起大拇指直稱讚。

林智堅表示，鱷魚牌蚊香是台灣人家喻戶曉的產品，更是每戶家中必備良伴，而生產製造的中台興化學工業也在竹市走過一甲子，這樣的「硬底子」的老字號，是城市最珍貴的資產，他也力邀一同參與明年新竹市主辦的台灣設計展，透過創新、實用具設計感的新產品包裝與市府合作，讓更多人知道改善台灣環境衛生的一大功臣鱷魚牌產品就源自新竹市。

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關鍵字：新竹市產發處,中台興化學工業,鱷魚蚊香

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