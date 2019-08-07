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推廣新竹海味美食及海洋保育　10日新竹漁港登場

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▲108年推廣海洋資源保育及漁業文化暨漁民節慶祝活動」，今（7）日舉辦宣傳記者會。（圖／新竹市政府提供）

▲108年推廣海洋資源保育及漁業文化暨漁民節慶祝活動」，今（7）日舉辦宣傳記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺 ／新竹報導

為推廣新竹海味美食及海洋保育，新竹市政府和新竹區漁會於本周六10日在新竹漁港直銷中心舉辦「108年推廣海洋資源保育及漁業文化暨漁民節慶祝活動」，7日舉辦宣傳記者會，新竹市政府產業發展處表示，適逢暑假，還特別為孩子舉辦「我是航海王」漁業文化體驗，邀大小朋友扮「一日船員」學習捕魚基礎技能，還有民眾最愛的「冰山挖寶」海撈禮物兌換券，另也提供600份免費魚鱻料理及40,000尾黑鯛魚苗流放活動，邀請民眾踴躍參加。

新竹市副市長沈慧虹表示，新竹市是靠海的城市，漁民以海為生、市民前來賞落日，但如今海洋資源越來越枯竭，希望藉由這個活動傳承漁業文化並宣揚海洋資源保育。

沈慧虹表示，新竹市政府花了四年時間，一塊一塊完成新竹漁人碼頭的拼圖，建設魚鱗天梯、風箏賽場與親子沙灘等熱門景點，並將台68線延伸至南寮大道。同時，為兼顧依然居住在港邊的漁民作業安全，著手改善碼頭下沉問題和調整作業動線，待2022年直銷中心完工後，新竹漁港改造工程便大功告成。

沈慧虹表示，漁民全年無休並冒著危險乘風破浪捕撈新鮮漁獲，才有民眾口中美味的海鮮佳餚，她感念漁民們的辛勞，同時肯定新竹區漁會的努力，讓新竹漁業能維持穩定的發展，也感謝由漁民組成的環保艦隊，協助將海上廢棄物運回漁港交由環保局處理，為海洋環保與資源永續盡心盡力。

在記者會上，貴賓們一同拉開木製禮物盒，並品嘗藏在裡面的鱻食料理，象徵「大海鱻禮，鱻食滿載」。現場將活動日會出現的繫船柱與繩索搬來，由資深船長介紹將船固定在港邊的方式與技巧，並展示漁會家政班魚鱻料理，展現新竹漁港多元的在地文化。

產業發展處表示，活動當天將舉辦周邊活動讓民眾同樂。除了提供600份魚鱻料理讓民眾免費品嚐外，「冰山挖寶」活動會在充氣泳池中填滿大量碎冰及裝有兌換券的扭蛋，並讓帶著手套的民眾自己挖寶，是民眾最喜愛的活動之一。本活動將舉辦三梯次，每梯次十人，計時一分鐘，挖到者可至服務台兌換小禮物，活動採現場報名，欲參加的民眾可到服務台報名填寫資料，在炎炎夏日中一起來消暑。

另外，今年也特別推出「我是航海王」、「天才繩索王」、「魚兒魚兒水中游」等親子趣味闖關遊戲，讓小朋友試著取出掛在岸邊繫船柱上的繩結、學習打繩索的方法、和用海綿吸水擠進水桶中讓漁浮達標，闖關卡可至各關卡索取，限量500張，完成闖關後，可免費參加親子DIY活動。新竹區漁會總幹事童錦杰表示，新竹漁港因受潮汐影響，潮差有3、4公尺之高，而且有多艘漁船共用一支繫船柱停泊，如何將繩索穩固繫牢港邊又不影響其他漁船的使用，是作為合格船員的日常技巧，「我是航海王」和「天才繩索王」等活動就是讓民眾體驗漁民的作業日常。

新竹市環保局表示，為推廣垃圾減量、減少使用一次性餐具，活動現場提供環保餐具以品嘗魚鱻料理，請民眾使用完畢後歸還至「免費免廢餐具回收區」，便可獲得水晶肥皂，每人限領1次。此外，為鼓勵海洋資源回收，活動當日會在現場設置「海洋回收站」，讓民眾持回收物兌好禮。「海洋回收站」由環保局結合市府產業發展處、行政院海洋委員會海巡署北部分署第八岸巡隊及新竹區漁會共同成立，目的是推動海洋垃圾清除回收工作，制訂回收獎勵機制，也針對一般民眾及漁民辦理資源回收兌好禮活動。

新竹區漁會為推廣海洋資源保育，活動日上午8點將在新竹漁港西碼頭處，與民眾共同進行40,000尾黑鯛（黑格）魚苗放流活動，詳細活動內容可至新竹區漁會網站查詢。活動內容豐富精彩，機不可失，歡迎民眾踴躍參加。

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關鍵字：新竹市產發處, 新竹區漁會

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