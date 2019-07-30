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「天梯之翼」登場　魚鱗天梯雙側護堤水岸完工

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▲新竹市在魚鱗天梯打造「天梯之翼」水岸護堤共300多公尺。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市在魚鱗天梯打造「天梯之翼」水岸護堤共300多公尺。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

魚鱗天梯的海岸新夥伴？「天梯之翼」登場！北台灣觀光亮點之一、新竹市人氣網紅景點「魚鱗天梯」周邊水岸景觀環境再升級，市府推動「濱海水岸改善工程」已完工啟用，替港內碼頭內鏽蝕的繫船鋼重新除鏽上漆「換新衣」，並在魚鱗天梯打造「天梯之翼」水岸護堤共300多公尺，沿線鋪設原生大石塊，避免北側堤防受海浪侵蝕，也讓民眾能更親近海岸；魚鱗天梯堤上空地除重整草坪也佈設景觀小石群，讓民眾能在天然椅凳上看海賞夕陽，感受新竹漁港的海岸風情。

新竹市長林智堅表示，新竹漁港啟用27年來未曾大規模更新，港區內觀光硬體、漁民工作環境每況愈下，他上任後投入超過13億推動漁港轉型，成兼具觀光休憩功能的漁人碼頭，陸續完成的魚鱗天梯、國際風箏賽場、親子沙灘都成北台灣熱門景點，為提升易達性也改善周邊交通，去（107）年南寮大道完工後，從台68道路直達漁人碼頭也更加便捷。

新竹市政府產發處長吳甲天表示，本工程成功爭取經濟部水利署前瞻水環境計畫補助，投入5,221萬，特別針對漁港內鏽蝕嚴重的繫船鋼柱進行除鏽油漆工程，除了視覺美觀升級，更延長使用年限。

工程最大亮點之一為因應人潮不斷，重塑魚鱗天梯周遭景觀，由於漁港北側堤防外長年受海浪侵蝕，本次也特別將拋石段再延伸300多公尺，保護北側堤防免受海浪侵蝕，同時也兼顧景觀營造，以原生大石塊鋪設，讓護堤成為魚鱗天梯兩側的「天梯之翼」，民眾造訪魚鱗天梯，也能沿著海岸漫步，零距離感受新竹漁港海岸風光。

另，魚鱗天梯堤上空地因人潮踩踏地面裸露，除重整草坪，也由日本庭園造景專家小口基實老師指導擺放錯落的景觀石，讓民眾能坐看海景賞夕陽；同時重新鋪設進出天梯的洗露骨材步道，方便遊客進出魚鱗天梯，景觀再提升，遊客進出也更加安全便利。

產發處指出，適逢夏季，全家出遊造訪新竹漁港正是時候，除騎著腳踏車遊遍17公里海岸線，還有能讓孩子消暑的親子沙灘，風箏賽場放風箏、魚鱗天梯拍美照，更是年輕人打卡、孩子放電的首選，同時還能品嘗漁港最青的海鮮，邀請全國民眾夏季出遊千萬不可錯過。

產發處指出，今（108）年初已完成漁港北側與東側碼頭後側沉陷工程，並且針對新港路及新港一、二、三、四路道路排水與景觀一併改善，劃分出漁民作業區動線，日前西碼頭改善工程也正式動工，包含整修西碼頭老舊倉庫、鋪平路面改善道路下陷、整建修船廠空間、並新建廁所，盼打造出安全與美觀的漁港公共空間。

此外，漁人碼頭計畫的最後一塊拼圖，漁港南側以及直銷中心周邊的環境改善工程也正在如火如荼進行設計中，漁港直銷中心預計再111年重建完成，屆時，整個新竹漁人碼頭將已嶄新、脫胎換骨的面貌完整呈現在市民眼前，盼望成為北台灣漁港觀光新亮點。

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關鍵字：新竹市產發處, 魚鱗天梯, 天梯之翼

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