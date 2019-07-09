滿滿芋香「好香米」上市　「IN新竹」發刊助行銷

▲新竹市長林智堅出席「新竹市好香米豐收季」記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

在地產業季刊「IN新竹」第二期正式出刊，採雙封面主題故事，除了有新竹市長林智堅與日本知名工藝品牌負責人中川政七對談，更大篇幅介紹竹市米食故事、特色米料理店家，更特別以竹市稻米產銷班長劉世鑑為主題人物介紹近期豐收的「好香米」，9日「新竹市好香米豐收季」記者會，林智堅表示，新竹市有獨特精緻的農業發展，「好香米」由農會與產銷班攜手合作，推出口感獨特、具芋頭香氣、米粒飽滿的小農產品，市府更以在地藝文刊物、協助包裝設計大力行銷推廣迴響熱烈，他也提醒：「限量是殘酷的！」邀請大家把握產季支持在地好農產。

「第一次吃到好香米，就被它濃濃的芋頭香氣吸引」林智堅分享，他上任後重視竹市農民的發展，因此積極與新竹市農會合作，為在地農民與精緻農產行銷，讓更多人知道新竹市品質出色的農產品，特別是粒粒皆辛苦的在地稻米，好香米每一粒稻穗都是農民辛苦與汗水的結晶，讓人吃下去有滿滿的幸福與滿足感，新竹市熱銷在地好香米走精緻路線，林智堅市長強調，限量總是殘酷，他呼籲大家，一起用實際行動支持新竹市稻米產銷班推出的優質好香米。

林智堅特別介紹手中的IN新竹產業季刊第二期，主題故事介紹新竹市及台灣在地稻米與米食的故事，要讓大家知道這座城市有很多出色的產物，量少質精，市府透過產業季刊，要喚起大家的記憶，讓更多人知道新竹市優質的農業、景點及好吃好玩的地方，市府與農會多管齊下積極推廣，幫助在地農民高品質的農產品可以用更好的價格行銷出去，一起支持他們的辛苦結晶。

新竹市農會總幹事鍾祥銘表示，他非常感謝林智堅市長積極幫助新竹市的在地小農行銷推廣，他對農民朋友的關心與疼愛，大家都感受深刻，點滴在心頭，特別是粒粒皆辛苦的稻米產銷班，因為市府的協助，每逢新米上市總是熱銷；新竹市稻米產銷班班長劉世鑑表示，感謝市長對他們的幫助及知道他們的辛苦，因為市長的幫忙，讓產銷班的辛苦結晶可以被大家看見，他非常感謝。

新竹市產發處長吳甲天表示，新竹市稻米產銷班於105年4月成立，至今已有3年的時間，成立之初，協助包裝設計，並與農會舉辦行銷記者會、豐年祭等活動，共同致力於在地農業的發展與推廣，將新竹市好的農產品推薦大家。

吳甲天說，市府為新竹市各項產業的推廣，今(108)年特別創辦新竹市產業季刊－「IN新竹」，希望透過季刊豐富活潑饒富趣味的樣貌，將新竹市的產業推展至全國，甚至推展到國際上，提高能見度，而這一季的主題就是－「好香米」，也剛好在豐收時候出刊。

本期IN新竹介紹了「台灣好米一家親」，告訴讀者台灣最常見的在來米與蓬萊米的故事，「新竹米料理職人」介紹豐谷油飯、水哥飯糰與稻實純米等特色米食店家，「送米送到心坎裡」則是分享新竹市用米製程的伴手禮，透過最完整的米食專題，讓讀者深度認識與我們生活密不可分的主食「米」的故事。

新竹市農會表示好香米在出穗時稻田會飄出一股芋香味，所以取名為「好香米」，外觀晶瑩透剔透、飽滿Q彈，口感軟黏，咀嚼時又帶著淡淡的芋頭香味，產銷班班員也愛不釋手。好香米適合做白飯、壽司、飯糰、熬粥等，即使是冷飯也很好吃，只要些許白飯夾些海苔及堅果，無需任何華麗的配菜或調味料，就能品嚐到食物最真的原味。現場就以好香米為食材，製作兩款飯糰邀請現場來賓一起來品嚐好香米的美味。

產發處指出，新竹小農種植的「好香米」是特選品種－益全香米，學名台農七十一號，是由日本引入的稻種「絹光」與臺灣本土品種「臺梗四號」配種出的稻米，米粒短圓飽滿、外觀晶瑩剔透，米飯黏彈力好還帶有芋頭的香味，咀嚼過後令人唇齒留香，難以忘懷，是適合家常的好味道，且除了煮熟之後的香味令人難忘懷之外，也適合放冷之後食用，可以製作飯糰、壽司等。

新竹市稻米產銷班表示，好香米出貨時均為3天內碾製的，並經送SGS檢驗合格，確認安全無毒也無添加防腐劑，新鮮的好香米賞味期限只有20天，農會也歡迎民眾可至現場購買。