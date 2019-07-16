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竹市府投入1億　改善西碼頭全面提升漁業環境

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▲新竹市政府舉行「水域周邊服務設施改善工程」開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府舉行「水域周邊服務設施改善工程」開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹漁港南寮西側碼頭環境再提升！為改善漁民作業環境，新竹市政府今(16)日舉行「水域周邊服務設施改善工程」開工典禮，新竹市長林智堅表示，本工程向漁業署爭取核定經費約一億元，要整修碼頭下沉的路面，徹底解決困擾漁民許久的排水不良及積水問題，同時拆除不敷使用的老舊漁貨倉庫，以貨櫃為漁民打造新倉庫，並利用多出來的空間新增公廁，於堤岸打造能觀海的木平台，讓民眾能輕鬆漫步至的最受歡迎的打卡景點魚鱗天梯，預計完工後，整體漁人碼頭改造計畫就完成了80%。

新竹南寮舊港見證了台灣的漁業發展，在民國6、70年代，是漁民補魚的重要據點，但從80年轉型為觀光港埠以來，未進行大規模整修，缺乏完善排水系統、碼頭區道路也有多處下沉與破損，不只易淹水，也影響漁民的工作環境，林智堅市長上任後，在新竹漁港投入超過13億元，展開多項建設，讓漁港逐步變身為竹市熱門景點。

「我不是在南寮，就是在南寮的路上。」林智堅提到，他光在漁港區就投入超過15億，是歷任市長中在南寮投入最多的，其中台68曾停擺17年，他以「熱情、理想、憨人憨憨做」的精神，克服困難，一年半內打通台68，也克服長久以來飄砂問題，現在從台68一下來，就可以看到無敵海景，加上港區內綠油油的風箏賽場，他很感動。

林智堅表示，上任前他承諾將南寮漁港改造成漁人碼頭，計畫已逐步實現，打造出魚鱗天梯、風箏賽場與親子沙灘等熱門景點，「連蔡英文總統來都很驚艷」；這次工程瞄準改善漁民的作業環境，整修西碼頭老舊倉庫、鋪平路面、整建修船廠空間、並新建廁所供風箏賽場遊客使用，完工後整體漁人碼頭改造計畫進度已邁向80%，待年底碼頭的直銷中心工程開工，新竹漁港變身漁人碼頭的願景便可達成，將「政見變政策，實踐建設」。

新竹市政府產業發展處長吳甲天表示，本次建設向前瞻計畫爭取經費，總計投入超過1億元改善多樣施工項目，包含整修西碼頭道路下陷，改善排水、拆除危險漁具倉庫，給漁民安全的工作環境、統一整理放廢棄漁網的網架區、整修燈塔設施、改善修船廠，給漁民更舒適的作業環境；同時為提供遊客更舒適觀光環境，工程將延伸木棧道，加入植栽緩解漂砂問題，並在木棧道下方設置公廁，引導魚鱗天梯遊客漫遊至此，未來也不排除在新建的漁具貨櫃，引進餐飲服務設施，增加遊客休憩空間。

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關鍵字：南寮漁港, 新竹市產發處

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