南投縣國姓鄉投147線拓寬改善工程　預計2011年底完工

▲南投縣投147線將進行道路拓寬工程。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

投147線為國姓鄉往返埔里鎮、魚池鄉的重要道路，為了提升道路品質，縣府成功向公路總局爭取經費，將進行拓寬工程，縣長林明溱表示，感謝立委馬文君向公路總局爭取補助，及民意代表積極取得地主同意，道路有效寬度拓寬為9公尺，工程最快可在2011年完工。

工業處長陳錫梧說明，此次拓寬工程為投147線4公里+625到7公里+300段，道路有效寬度將拓寬為9公尺，扣除港源一號橋及引道200公尺，拓寬道路總長約2475公尺，全案經公路總局同意納入生活圈新興計畫，補助經費為3億2530萬元。

工程目前進行規劃設計中，將進行土地徵收、用地及地上物拆遷，預計2020年6月以後公開招標，最快2011年底即可完工。

▲南投縣長林明溱、立委馬文君12日在港源社區活動中心召開說明會。

林明溱指出，港源地區假日有許多遊覽車行經，拓寬才能確保安全，工程總經費約3億2千多萬元，縣府配合款7千多萬元，為了地方的進步與發展，縣府會盡力籌措配合款，感謝馬文君向公路總局爭取補助，以及地方民意代表挨家挨戶取得地主同意，一起為國姓鄉的發展努力。

馬文君則表示，縣府今年在生活圈道路改善計畫中已獲得7億多的補助，包括中寮鄉環鄉公路及國姓鄉投147線拓寬工程，投147線在103年已實施第一階段北山段工程，第二階段去年取得地方居民同意後，縣府計畫書已於8月6日獲公路總局同意補助經費，希望工程盡快完成，讓鄰近的港源國小學生通車更加方便，也促進在地的觀光發展。