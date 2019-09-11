只不過停在樹下一晚…螞蟻雄軍硬搭「霸王車」　民眾PO網求救

▲南投有民眾將車子停在樹下一個晚上，竟遭螞蟻大軍侵入車體，無論用高壓水柱清、吸塵器吸都趕不走。（圖／翻自臉書南投人聊天室）

記者白珈陽／南投報導

南投近年飽受蟻害所苦，各鄉鎮都傳出俗稱小黑蟻的「疣胸琉璃蟻」侵入民宅、毀損家電等災情，5日有民眾將愛車停在樹下僅一晚的時間，就遭成千上萬的小黑蟻攻佔坐了「霸王車」，由於螞蟻大軍數量龐大，車主無論使用自助洗車的高壓水柱或是吸塵器，都還是清不完，無計可施下求救專業汽車美容店家，才終於將這群螞蟻雄兵通通趕下車。

「請各位大大幫幫忙！」有民眾在臉書社團「南投人聊天室」PO文求救，表示只不過將車停在樹下一晚，隔天要開車的時候竟然看到愛車慘遭螞蟻大軍攻佔，包括車頂、車門、車窗等夾縫處，都是滿滿的螞蟻，令人看得頭皮發麻。

▲▼民眾將車子停在樹下一個晚上，竟遭螞蟻大軍侵入車體，無論用高壓水柱清、吸塵器吸都趕不走。

該民眾硬著頭皮把車開到自助洗車處用高壓水柱沖洗，並用吸塵器吸了好幾次，儘管表面蟻群稍稍消散，不一會又從縫隙深處一股腦地竄出，相當可怕。

該照片一PO出即引起網友熱議，對此等慘狀紛紛表示「心有戚戚焉」，提及自身住處也遭小黑蟻侵襲，顯見南投蟻害著實嚴重；也有許多網友提出解決方法，如用水煙殺蟲劑、螞蟻藥等，最後車主決定將車交給專業汽車美容店家處理，才終於解決這起螞蟻硬搭「霸王車」事件。

對此，南投縣政府農業處螞蟻防治人員表示，依圖片研判，該種螞蟻是體型較大的黑棘蟻，喜歡陰涼的地方，只要車輛停在類似樹下等場所，就容易遭螞蟻入侵，而俗稱小黑蟻的「疣胸琉璃蟻」也會跑進車體，請民眾多加注意。

農業處建議民眾，遭遇此情形時，發動車輛提高汽車溫度後，螞蟻應該就會自行離去，若不幸螞蟻定居車內，則可擺放螞蟻藥等餌劑讓螞蟻取食，可有效消滅螞蟻；停放車輛時最好別停在有樹木植栽的場所，除螞蟻喜愛陰涼外，也是牠們的築巢、棲身之所，如此才能避免螞蟻大軍再次坐上「霸王車」。