　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

只不過停在樹下一晚…螞蟻雄軍硬搭「霸王車」　民眾PO網求救

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲南投有民眾將車子停在樹下一個晚上，竟遭螞蟻大軍侵入車體，無論用高壓水柱清、吸塵器吸都趕不走。（圖／翻自臉書南投人聊天室）

▲南投有民眾將車子停在樹下一個晚上，竟遭螞蟻大軍侵入車體，無論用高壓水柱清、吸塵器吸都趕不走。（圖／翻自臉書南投人聊天室）

記者白珈陽／南投報導

南投近年飽受蟻害所苦，各鄉鎮都傳出俗稱小黑蟻的「疣胸琉璃蟻」侵入民宅、毀損家電等災情，5日有民眾將愛車停在樹下僅一晚的時間，就遭成千上萬的小黑蟻攻佔坐了「霸王車」，由於螞蟻大軍數量龐大，車主無論使用自助洗車的高壓水柱或是吸塵器，都還是清不完，無計可施下求救專業汽車美容店家，才終於將這群螞蟻雄兵通通趕下車。

「請各位大大幫幫忙！」有民眾在臉書社團「南投人聊天室」PO文求救，表示只不過將車停在樹下一晚，隔天要開車的時候竟然看到愛車慘遭螞蟻大軍攻佔，包括車頂、車門、車窗等夾縫處，都是滿滿的螞蟻，令人看得頭皮發麻。

▲▼民眾將車子停在樹下一個晚上，竟遭螞蟻大軍侵入車體，無論用高壓水柱清、吸塵器吸都趕不走。

該民眾硬著頭皮把車開到自助洗車處用高壓水柱沖洗，並用吸塵器吸了好幾次，儘管表面蟻群稍稍消散，不一會又從縫隙深處一股腦地竄出，相當可怕。

該照片一PO出即引起網友熱議，對此等慘狀紛紛表示「心有戚戚焉」，提及自身住處也遭小黑蟻侵襲，顯見南投蟻害著實嚴重；也有許多網友提出解決方法，如用水煙殺蟲劑、螞蟻藥等，最後車主決定將車交給專業汽車美容店家處理，才終於解決這起螞蟻硬搭「霸王車」事件。

對此，南投縣政府農業處螞蟻防治人員表示，依圖片研判，該種螞蟻是體型較大的黑棘蟻，喜歡陰涼的地方，只要車輛停在類似樹下等場所，就容易遭螞蟻入侵，而俗稱小黑蟻的「疣胸琉璃蟻」也會跑進車體，請民眾多加注意。

農業處建議民眾，遭遇此情形時，發動車輛提高汽車溫度後，螞蟻應該就會自行離去，若不幸螞蟻定居車內，則可擺放螞蟻藥等餌劑讓螞蟻取食，可有效消滅螞蟻；停放車輛時最好別停在有樹木植栽的場所，除螞蟻喜愛陰涼外，也是牠們的築巢、棲身之所，如此才能避免螞蟻大軍再次坐上「霸王車」。

ET快訊
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
「台灣對我們來說完全沒用」！索羅門總理表態了
中秋連假天氣攻略出爐！「這2區」降雨一天比一天多
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑海外交易掏空美亞鋼管3億元　美麗華集團黃春發遭搜索約談

只不過停在樹下一晚…螞蟻雄軍硬搭「霸王車」　民眾PO網求救

施明德控遭「綠色法官」嗆逼和解　北院調錄音：沒有這句話

真理女大生半夜返宿遭熊抱　49歲狼詭辯：以為是前女友

遭販毒集團「懷疑是線人」！鹹水雞販身中16刀...心臟遭利刃刺穿　黑車丟包醫院畫面曝光

女通緝犯逃亡13年　台中開髮廊當幌子再騙30多人得手近3億

索賄3950萬元判刑定讞　前立院秘書長林錫山應執行13年

他襲胸遭逮嗆警：只有3CM！入監「鐵碗挖牆」逃獄　所內狂奔還咬傷管理員

台漁船摩里西斯起火沉沒　26船員全獲救！漁民嘆討海人的悲哀

肌肉型男演員周長輝被逮　坦承吸安否認販毒...警盯他2個月

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

疑海外交易掏空美亞鋼管3億元　美麗華集團黃春發遭搜索約談

只不過停在樹下一晚…螞蟻雄軍硬搭「霸王車」　民眾PO網求救

施明德控遭「綠色法官」嗆逼和解　北院調錄音：沒有這句話

真理女大生半夜返宿遭熊抱　49歲狼詭辯：以為是前女友

遭販毒集團「懷疑是線人」！鹹水雞販身中16刀...心臟遭利刃刺穿　黑車丟包醫院畫面曝光

女通緝犯逃亡13年　台中開髮廊當幌子再騙30多人得手近3億

索賄3950萬元判刑定讞　前立院秘書長林錫山應執行13年

他襲胸遭逮嗆警：只有3CM！入監「鐵碗挖牆」逃獄　所內狂奔還咬傷管理員

台漁船摩里西斯起火沉沒　26船員全獲救！漁民嘆討海人的悲哀

肌肉型男演員周長輝被逮　坦承吸安否認販毒...警盯他2個月

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果企業家驚呆　彩瑛撞臉超iPhone 11⋯連痣都對上

影／4歲女童用玩具釣竿　釣起15公斤大鯰魚

暗勸郭台銘？　朱立倫：中秋放下自我「萬事就會興旺」

孫女披婚紗特地飛來　百齡嬤拍下系列合照後安詳辭世

機車汰舊換新減徵貨物稅4000元　142萬輛機車已受惠

高中歷史新課綱「去中國化」　馬曉光批民進黨：倒行逆施、數典忘祖

日職／張奕1.1局挨轟失4分吞3連敗　羅德6比4勝歐力士

「大港開唱」宣布明年停辦！　中斷16年活動：已感受不到市府的支持

吵架吵不完！最愛翻舊帳的4個星座　處女記憶力超好

21世紀就要「愛水」！　大漢溪水利家族特展史料豐富

社會熱門新聞

大老婆反擊！半版廣告「登小三半..

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

攔車被勸阻！新莊暴走哥拿刀狂砍..

殺女友媽媽！他前一晚怕了　逆女..

三寶開試乘車追撞馬6車尾　2童..

放老公對小三「遮胸」慾照　她砸..

台中孝子付千萬元醫藥費！驚覺媽..

惡男白嫖遭譏　怒虐殺流鶯

情侶溺斃蘭潭　爸悲：才交往3個..

女童控遭性侵！法官改判無罪：她..

妻遭丈夫開車拖行　熱心司機助送..

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起..

後車斗鬆脫　擊落騎士當場身亡

月偷3萬元金莎　吃光...胖一..

更多熱門

相關新聞

以為鼻塞過敏就醫發現是鼻竇癌！

南投50歲曾姓男子，長年為反覆性鼻子過敏及鼻塞所苦，一有症狀即到住家附近診所看診，待病徵減輕後認為無大礙，便停止就醫；不過曾男近數個月來鼻塞情形越來越嚴重，到南投醫院檢查後發現，惡性腫瘤塞滿了整個鼻腔，經診斷後竟是易被民眾忽略的「鼻竇癌」。

山坡地解編遭駁回林明溱批不合理

「兒淒厲哭喊」老農拿存摺急出門...女警趕到

南投郵局訂喜憨兒愛心月餅贈學童

欺狗不滿被制止持鐵椅狂砸85歲嬤！惡男收押

關鍵字：

螞蟻小黑蟻南投霸王車

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面