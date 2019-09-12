南投防堵賄選新措施！加入LINE好友或掃描QR CODE即可線上報案

▲南投地檢署檢察長毛有增（左1）12日至草屯警分局參加檢警查賄座談會。（圖／草屯警分局提供）

記者白珈陽／南投報導

2020總統大選將至，南投地檢署檢察長毛有增12日率林志祐及吳錦龍等2位主任檢察官，至草屯警分局參加檢警查賄座談會，向警員分享查賄經驗及技巧，並介紹檢舉新措施，民眾只要加入LINE「@110iqgth」好友或掃描QR CODE，就能直接線上完成報案。

毛有增於會議中表示，查賄重點工作包括行政中立、公正、客觀地執法，對於假訊息要嚴斥、及時、立即處理，對於查賄情資的有效性要予以提升、佈雷工作審慎執行、證人保護嚴謹處置、落實資金清查，防範境外資金以及檢肅槍枝，防制暴力介入選舉的情況。

此外，他也向警員介紹今年引進的新措施，由地檢署提供LINE ID：「@110iqgth」及QR CODE，民眾只要將前述ID加入好友或掃描QR CODE，即能線上完成報案，且此報案QR CODE係由地檢署主任檢察官、檢察官或檢察事務官為單一窗口，避免檢舉人身分曝光，讓民眾更為放心，且用線上報案還可直接傳送照片、影片及錄音檔…等相關證物非常方便。

草屯分局長鄭有益表示，除加強各候選人及重點處所安全維護工作，複製去年地方選舉查賄制暴成功經驗，檢討失敗原因，據以策勵精進，並針對幽靈人口、選舉賭盤、賄選及暴力等足以影響選舉公平之因素執行查緝及防制，以及積極防處網路假訊息，也邀請民眾多利用上述報案管道，以防堵賄選情事發生。

▲加入LINE ID 「@110iqgth」或掃描此QR CODE可直接完成線上報案。（圖／南投地檢署提供）