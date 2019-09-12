　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南投防堵賄選新措施！加入LINE好友或掃描QR CODE即可線上報案

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲南投地檢署檢察長毛有增12日至草屯警分局參加檢警查賄座談會。（圖／草屯警分局提供）

▲南投地檢署檢察長毛有增（左1）12日至草屯警分局參加檢警查賄座談會。（圖／草屯警分局提供）

記者白珈陽／南投報導

2020總統大選將至，南投地檢署檢察長毛有增12日率林志祐及吳錦龍等2位主任檢察官，至草屯警分局參加檢警查賄座談會，向警員分享查賄經驗及技巧，並介紹檢舉新措施，民眾只要加入LINE「@110iqgth」好友或掃描QR CODE，就能直接線上完成報案。

毛有增於會議中表示，查賄重點工作包括行政中立、公正、客觀地執法，對於假訊息要嚴斥、及時、立即處理，對於查賄情資的有效性要予以提升、佈雷工作審慎執行、證人保護嚴謹處置、落實資金清查，防範境外資金以及檢肅槍枝，防制暴力介入選舉的情況。

此外，他也向警員介紹今年引進的新措施，由地檢署提供LINE ID：「@110iqgth」及QR CODE，民眾只要將前述ID加入好友或掃描QR CODE，即能線上完成報案，且此報案QR CODE係由地檢署主任檢察官、檢察官或檢察事務官為單一窗口，避免檢舉人身分曝光，讓民眾更為放心，且用線上報案還可直接傳送照片、影片及錄音檔…等相關證物非常方便。

草屯分局長鄭有益表示，除加強各候選人及重點處所安全維護工作，複製去年地方選舉查賄制暴成功經驗，檢討失敗原因，據以策勵精進，並針對幽靈人口、選舉賭盤、賄選及暴力等足以影響選舉公平之因素執行查緝及防制，以及積極防處網路假訊息，也邀請民眾多利用上述報案管道，以防堵賄選情事發生。

▲加入LINE ID 「@110iqgth」或掃描此QR CODE可直接完成線上報案。（圖／南投地檢署提供）

▲加入LINE ID 「@110iqgth」或掃描此QR CODE可直接完成線上報案。（圖／南投地檢署提供）

ET快訊
父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書
女星爆偷情對話「勾引男友兄弟」討金援！　IG爆氣全攤牌
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中華人文藝術美學關懷聯合會　高榮南院護理之家與長輩慶中秋

秋節返鄉不塞車　善警規劃交通疏導讓旅程平安順暢

中秋連假何處去　到新竹市來場「舊城小旅行」

中秋節前賺一波　雲林攤商非法僱用外國人遭查獲

謝明素顛覆傳統　世界搏茶會「黃金入味」打造新茶飲　

盧秀燕率團訪英荷　8天完成27行程盼取經借鏡建設台中

看準國姓觀光潛力　南投縣府重整松柏崙、長流社區

台南營業、人口成長雙低露觀光警訊 高思博：發展特色觀光振商機

台南市長民調滿意度逐步爬升　黃偉哲：施政讓市民有感最重要

嘉義地檢署廉政與反賄選宣導　涉賄村長現身說法

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

《Running Man》見面會還要找間諜！　9週年《沒有你不行》開場曲一下就想哭

保全爸撿二手書「塗立可白重複用」　 不願孩打工...兒女爭氣考上台、政大

每個票都要刷卡！司機不滿學生投幣　「90秒飆7句髒話」客運乘客錄影投訴

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

上課囉！蔡英文老師接地氣教學 教你中秋節、柚子的英文怎麼說

中華人文藝術美學關懷聯合會　高榮南院護理之家與長輩慶中秋

秋節返鄉不塞車　善警規劃交通疏導讓旅程平安順暢

中秋連假何處去　到新竹市來場「舊城小旅行」

中秋節前賺一波　雲林攤商非法僱用外國人遭查獲

謝明素顛覆傳統　世界搏茶會「黃金入味」打造新茶飲　

盧秀燕率團訪英荷　8天完成27行程盼取經借鏡建設台中

看準國姓觀光潛力　南投縣府重整松柏崙、長流社區

台南營業、人口成長雙低露觀光警訊 高思博：發展特色觀光振商機

台南市長民調滿意度逐步爬升　黃偉哲：施政讓市民有感最重要

嘉義地檢署廉政與反賄選宣導　涉賄村長現身說法

曾沛慈突襲西門町坐人力車　下一秒突飆：來羞辱我的嗎？

中職／連續8場出賽無失分　王鴻程：不要投太閃

機車貨物稅減徵初步方向出爐！購買環保車機車　優惠再加碼

張懷秋前一天「臨時取消錄影」！　全為愛紗...被讚超義氣

王麗雅套UGG雪靴增高　預約雪季旅行

搶救男方不孕！專家推「護精必吃」4大營養...多嗑肝臟＝活動力爆強

父癌逝母鬱！新竹「獨臂青年」扛家計　切千顆檸檬供妹讀書

不斷更新／桃猿安打沒能串連　5局持續7分落後兄弟

日職／王柏融板凳做好坐滿　火腿4比2樂天中斷2連敗

中國版尼斯湖水怪？ 三峽大壩驚見巨型神秘生物在戲水

地方熱門新聞

領走20億威力彩！台南中年男身..

郭台銘宣布退黨　韓國瑜呼籲：顧..

金山警擴大會報交通治安為民服務

頂新油品解封　員工嘆：一切已回..

中秋外帶波士頓龍蝦　網：比螃蟹..

果真狗屎運　刮刮樂千萬首獎桃園..

中秋連假國道管制　平鎮系統13..

高價位黑鮪魚換大目鮪　周佳琪：..

少女和家人吵架　負氣北上找男友

花蓮海灘漂流木　11日起開放縣..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

翁探女詭迷路百里　躺3天第一句..

秋冬花蓮旅遊每日補助千元　百萬..

南檢攜手統一獅反賄選

更多熱門

相關新聞

螞蟻雄軍硬搭霸王車民眾PO網求救

南投近年飽受蟻害所苦，各鄉鎮都傳出俗稱小黑蟻的「疣胸琉璃蟻」侵入民宅、毀損家電等災情，5日有民眾將愛車停在樹下僅一晚的時間，就遭成千上萬的小黑蟻攻佔坐了「霸王車」，由於螞蟻大軍數量龐大，車主無論使用自助洗車的高壓水柱或是吸塵器，都還是清不完，無計可施下求救專業汽車美容店家，才終於將這群螞蟻雄兵通通趕下車。

以為鼻塞過敏就醫發現是鼻竇癌！

山坡地解編遭駁回林明溱批不合理

「兒淒厲哭喊」老農拿存摺急出門...女警趕到

南投郵局訂喜憨兒愛心月餅贈學童

關鍵字：

南投防賄選

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

郭台銘退黨！國民黨黨紀處分「哪一點對不起你？」

快訊／郭台銘退出國民黨　「不會眷戀這個政黨」

鳳梨被轟渣男「亮身分證」反擊

美魔女大胃王驟逝　曾10min嗑完11片披薩

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

買小7咖啡！她踩雷：結帳2杯170元

索羅門總理：台灣對我們完全沒用

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」沿小腿流下

宋慧喬私下看宋仲基照片　證據曝光⋯網看哭了

陳子玄為兒子忍痛簽切結書　醫生：遲緩兒

郭台銘退黨聲明全文！痛批國民黨遭迂腐常委把持

iPhone 11價格親民　網激推：真香

琵琶最快明生成！2地區將變天灌雨一周

更多

最夯影音

更多

特殊優良教師「沒跟」韓國瑜握手 講完「不想握」急澄清：無拒握

以為出來玩笑臉與主人「合照」　黑狗下秒遭丟收容所！害怕狂抖

2奶汪遭土石掩埋...狗媽悲鳴求救 著急挖土+用嘴叼石：一定還活著

19歲逆女「教唆男友弒母」遭起訴 她恐怖許願：一定要讓爸媽死...

王瞳深夜約會馬俊麟抓到了！　　4天見2次「躲車裡暗著來」曖昧動作全被拍

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面