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南投山坡地解編遭打回票　林明溱批：這是一國兩制，太不合理

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▲南投縣全縣已累計多達9000多萬元山坡地回饋金農友無力繳納。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣全縣已累計多達9000多萬元山坡地回饋金農友無力繳納。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

農委會對山坡地開發徵收回饋金，南投縣全縣已累計多達9000多萬元回饋金農友無力繳納，縣府雖嘗試以自治條例不收這項回饋金，卻不符中央「山坡地開發利用回饋金繳交辦法」規定未獲同意，對此，南投縣長林明溱9日在縣務會議除批「中央搶錢」，也為農民抱不平，將力促免收並爭取解編都計內山坡地。

林明溱指出，南投縣的土地9成5是山坡地，蓋個農舍、棚架動輒要被收幾十萬元回饋金，重點是政府收了錢沒對繳錢的山坡地做什麼水保設施，卻拿這筆錢做為政府應該編預算的造林獎勵金財源，難怪這些農民要大罵政府。

林明溱說，最近六都直轄市有的一口氣「自己做主」解編了幾千公頃的都市計畫區內山坡地，南投縣政府想比照辦理，卻被打回票，說得先經農委會同意，他痛批，「這是真正的一國兩制，太不合理」，南投縣府應該和六都一樣有權，不排除將都計內所有山坡地都解編，讓農友免繳回饋金，當然如果農委會能廢止回饋金繳交的措施，當然是最好的。

▲針對六都直轄市解編數千公頃的都市計畫區內山坡地，南投縣想比照辦理卻被打回票，林明溱批，這是一國兩制。

▲針對六都直轄市解編數千公頃的都市計畫區內山坡地，南投縣想比照辦理卻被打回票，林明溱批，這是一國兩制。

林明溱直言，「政府錢應花在刀口上，像最近中央為救觀光不惜要砸100億元補貼旅遊，推觀光是要吸引國內外遊客來花錢，那有拿百姓血汗錢去招待邀請人家來觀光，如果這100億拿來獎勵造林，森林復育一定做的一級棒，山坡地農民也不必再繳回饋金」。

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