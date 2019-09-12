華聞快遞／中國北斗系統在軌衛星已達39顆　估明年全面完成建設

▲北斗衛星系統預計2020年提供全球服務。（圖／翻攝自新華網）

《北京》中國北斗系統在軌衛星已達39顆 估明年全面完成建設

北斗衛星導航系統總設計師楊長風，10日在河南鄭州舉行的「中國衛星導航與位置服務第八屆年會暨中國北斗應用大會」上表示，2020年，中國將如期完成北斗全球系統的全面建設，北斗應用也將加快推進，實現中國北斗、世界北斗、一流北斗的發展目標。（新華網）

《四川》8月四川居民消費價格總水平同比上漲3.2% 創近五年新高

國家統計局四川調查總隊11日通報，8月，四川居民消費價格總水平（CPI）同比上漲3.2%。這是四川省CPI自2013年12月以來首度「破3」，創下近五年新高。（中新社）

《重慶》文博會12日開幕！國際文旅產品全亮相

第八屆重慶國際文化產業博覽會今（12）日將在重慶國際博覽中心開幕。本屆文博會設5個主題展館：N1館「曬文化·曬風景」成果館、N2館「一帶一路」國際文化館、N3館國家文化傳統工藝館、N4館特色文化產業交易館、N6館融合創新文化藝術館。（中新社）

《福建》廈門大學新生季開啟！將迎90餘名香港籍新生

廈門大學10日迎來新生季，萬餘名新生踏入校門，其中包括90餘名香港籍新生。據廈門大學台港澳事務辦公室副主任張勝強介紹，近年來廈門大學港澳招生規模有所上升，廈門大學已成為港澳學生報讀的熱門學校。（中新社）

▼福建省廈門市。（圖／CFP）

《廣東》廣州將再添地標建築！總投資達30億元

2019年度廣州市住建系統「質量月」交流會指出，廣州將再添一座地標性建築，總投資達30億元（人民幣）的華邦國際中心預計於明年9月竣工，明年底正式啟用。（中新社）

《河北》河北出租住房個人所得稅新規10月1日起施行

河北省稅務局近日對個人出租住房個人所得稅如何繳納進行規範，新的規定2019年10月1日起施行。河北省稅務局相關人士表示，為促進河北省房屋租賃市場健康發展，營造良好的營商環境，在原有政策的基礎上，河北省稅務局進一步規範了對個人出租住房的個人所得稅徵收管理辦法。（中新社）

《浙江》杭州蕭山機場推出代客泊車服務

浙江省機場集團近日指出，為緩解因機場改造工程而導致的「停車難」問題，9月10日開始杭州蕭山國際機場推出代客泊車便民服務。（新華網）

《上海》上海245家社區衛生服務中心全面開展延時服務

上海市衛生健康委獲悉，上海245家社區衛生服務中心已全面開展延時服務，實現兩個「全覆蓋」，即午間門診全覆蓋、雙休日門診全覆蓋。（新華網）

▼上海市。（圖／CFP）