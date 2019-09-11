「護航」陳明文！蔡碧仲回應：從未受訪，何來護航？

▲法務部政務次長蔡碧仲，回應陳明文案「到底是我在影響司法？還是媒體在影響司法？」。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨立委陳明文的高鐵300萬現金案持續發燒，外界質疑法務部政務次長蔡碧仲公開為陳明文護航、開脫，更說蔡碧仲教導民眾規避洗錢防制。蔡碧仲11日公開回應，他從未針對此事公開受訪、公開回應，他覺得這是媒體操作，目前本案已經進入司法程序，他說「到底是我在影響司法？還是媒體在影響司法？」

高鐵在3日下午傳出有人遺失300萬元現金行李箱，經過追查後，發現失主竟然是民進黨立委陳明文。陳明文的兒子陳政廷隨即對外宣稱，這筆錢是父親要交給他到菲律賓創業賣珍珠奶茶的費用。

之後有部分平面媒體，連續多日以頭版方式關注本案，指稱法務部政務次長蔡碧仲，出面替陳明文護航，說小於50萬元確實不用申報，讓人質疑蔡碧仲公開教導民眾規避洗錢法規。另外外界也質疑，蔡碧仲、陳明文2人關係匪淺，陳明文涉及民雄地下汙水處理廠弊案時，就聘請當時擔任律師的蔡碧仲，擔任自已的辯護人。

對此，蔡碧仲11日公開受訪時表示，法務部在3日舉行媒體餐會，在席間他曾經回應記者詢問此事，但實際上，他並未公開接受任何媒體的採訪。「就這個案件，我從來沒有公開接受過任何一個媒體採訪，怎麼會有護航、怎麼會有教導老百姓規避《洗錢防制法》的說法。」

蔡碧仲笑著說，「我個人沒有這麼多的行為（指受訪），怎麼會有這麼多的報導。這樣好嗎？這樣好嗎？各位媒體先進做公斷，這樣適當嗎？」

而媒體詢問法務部對陳明文案的立場，蔡碧仲說「我們沒有立場，就整個案件來說，這已經是一個進入司法程序的案件，所以我們對任何一個具體個案，我們都不會表示立場、表示意見。因為大家都一直強調，要給檢察官辦案的空間、完整的空間，所以各位最近看到的報導，到底是我在影響司法？還是媒體在影響司法？請各位深思，我從來都沒有公開，那司法怎麼會被我影響。」