首次開進嘉義！手刀快搶獨家激安價　日藥本舖連展2間百貨門市

▲日藥本舖連展2間百貨門市。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

日系藥妝風潮在台持續發燒，根據日本觀光局統計，台灣人赴日購物消費，有超過7成為選購藥妝品，可見國人對日系藥妝喜愛度高。對此，日藥本舖近年來不僅積極拓展門市，更看準百貨人流及親子客群，將於9月12日連展2間百貨門市，並祭出優惠活動，吸引消費者目光。

搶搭百貨周年慶市場，日藥本舖除了開設中和環球門市外，還首次進軍嘉義開設耐斯門市，並祭出開幕慶活動以及多項商品獨家優惠價，包含年度熱銷冠軍「DHC橄欖油護唇膏1.5g」優惠價只要179元、「日本花王新蒸氣感舒緩眼罩12P全系列」優惠價269元等。

日藥本舖指出，為歡慶嘉義首間門市開幕，還推出獨家加碼活動，9/12至9/29期間不僅能免費申辦會員，還加碼送20000點，等同於200元購物金；另9/12至9/15開幕首四日會員點數2%回饋，每日消費前100名，再贈送ECONECO收納包。期望透過優惠與活動帶來更多新客群。

另外，屈臣氏則於9/5至10/3推出專櫃週年慶活動，專櫃全品牌折扣滿2000元送200元商品提貨券，另寵i會員專櫃天天享9折。其中，9/5至9/9首5日還推出獨家優惠，寵i點數6倍狂飆活動；以及空氣清淨機、時尚品牌馬克杯、多功能料理鍋等品牌滿額禮，還有機會抽北海道來回機票。

屈臣氏指出，這次還推出獨家十大推薦必收款組合，包含《KISSME 彈潤保濕極緻組》、《d program 理想美肌組》等。另網路商店還獨家販售眾多經典專櫃商品，即日起至9/25，凡購買專櫃品牌滿1000元，還可抽HUXLEY、John Masters、Colourpop等品牌禮盒。