「百元有找」超激省！泡菜起司+脆雞超絕配　肯德基獨家捲餅再添生力軍

▲肯德基捲餅再添生力軍。（圖／記者曾婉婷攝）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接開學季來臨，速食業者紛紛推出優惠，讓消費者用不到百元價格也能吃飽吃滿。其中，肯德基獨賣的捲餅系列再添加生力軍，以泡菜起司搭配脆雞的組合，滿足消費者味蕾，而且套餐售價只要99元，CP值相當高。

肯德基長期推出99超雞省套餐組合，為小資族荷包把關。其品項除了有「八塊上校雞塊」、「上校經典脆雞堡」外，也把新品「泡菜起司脆雞捲」加入陣容中，不到百元價格就能吃到泡菜起司脆雞捲，以及香酥脆薯與中杯飲品。

除了99超雞省組合外，肯德基也週週提供不同早餐優惠組合，其中第一週由超人氣吮指嫩雞蛋堡打頭陣，套餐只要49元銅板價，漢堡+飲品一次滿足，後續更有超滿足歐式經典總匯早餐，以及吮指嫩雞蛋烤餅，滿足消費者不同需求。

而漢堡王經典華堡也全新升級不加價，除了選用100%澳洲純牛肉高溫火烤製作外，這次還將肉排重量增加10%，牛肉份量更為扎實，加上番茄、洋蔥、酸黃瓜等新鮮蔬菜，讓消費者吃完更有飽足滿。而售價目前維持不變，單點為110元、套餐149元。

另外，漢堡王還推出全新優惠券，自即日起至9/30期間，只要用手機出示優惠券都能不限次數使用，而這次優惠內容包含中薯、辣薯球或冰綠茶買一送一，以及V型薯、洋蔥圈等點心加購優惠，還有個人套餐和雙套餐等組合好康。