　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「百元有找」超激省！泡菜起司+脆雞超絕配　肯德基獨家捲餅再添生力軍

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 肯德基新品 。（圖／記者曾婉婷攝）

▲肯德基捲餅再添生力軍。（圖／記者曾婉婷攝）

記者曾婉婷／綜合報導

迎接開學季來臨，速食業者紛紛推出優惠，讓消費者用不到百元價格也能吃飽吃滿。其中，肯德基獨賣的捲餅系列再添加生力軍，以泡菜起司搭配脆雞的組合，滿足消費者味蕾，而且套餐售價只要99元，CP值相當高。

肯德基長期推出99超雞省套餐組合，為小資族荷包把關。其品項除了有「八塊上校雞塊」、「上校經典脆雞堡」外，也把新品「泡菜起司脆雞捲」加入陣容中，不到百元價格就能吃到泡菜起司脆雞捲，以及香酥脆薯與中杯飲品。

除了99超雞省組合外，肯德基也週週提供不同早餐優惠組合，其中第一週由超人氣吮指嫩雞蛋堡打頭陣，套餐只要49元銅板價，漢堡+飲品一次滿足，後續更有超滿足歐式經典總匯早餐，以及吮指嫩雞蛋烤餅，滿足消費者不同需求。

▲▼ 漢堡王 。（圖／業者提供）

而漢堡王經典華堡也全新升級不加價，除了選用100%澳洲純牛肉高溫火烤製作外，這次還將肉排重量增加10%，牛肉份量更為扎實，加上番茄、洋蔥、酸黃瓜等新鮮蔬菜，讓消費者吃完更有飽足滿。而售價目前維持不變，單點為110元、套餐149元。

另外，漢堡王還推出全新優惠券，自即日起至9/30期間，只要用手機出示優惠券都能不限次數使用，而這次優惠內容包含中薯、辣薯球或冰綠茶買一送一，以及V型薯、洋蔥圈等點心加購優惠，還有個人套餐和雙套餐等組合好康。

ET快訊
上海好市多「無條件退貨」他預言慘賠退場　內行曝穩賺真相打臉
李猶龍涉貪閃辭新竹縣文化局長：對公務車認知不清
安妮脫性感睡衣熟睡遭突襲！嚇到彈起「大根急拿衣服幫遮」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商「咖啡王者」爭霸激戰！背後關鍵原因神分析　網推這家：意外好喝

248元「帝王泡麵」又來了！中秋限量組合僅168組「價格更貴氣」還只能預約購買

神還原！哆啦A夢「縮小燈」變手電筒了　小7限量1.5萬個必搶

靠「隱藏秘招」免收錢！好市多中和店停車收費原因曝光　每小時100元網讚翻

影／中和店停車「1小時100」！網狂推爆「求全台跟進」　好市多出面回應了

電商99購物節必搶攻略　大推9元夯品買到超級划算

「百元有找」超激省！泡菜起司+脆雞超絕配　肯德基獨家捲餅再添生力軍

電視購物賣花蓮鶴岡文旦一箱不到500元　40分鐘完銷1萬斤

美心只排第三！「中秋月餅」排行出爐　超市烤肉指定商品買一送一

「巨無霸棉花糖」中秋必烤！外酥內軟超甜蜜　量販祭優惠搶烤肉商機

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

低溫烹調「舒肥法」原來超簡單！？ 台灣師傅低成本製作法式高級牛排

媽一轉頭見牠眼神示意「買球球」萌翻網友求情：拜託買給牠啦～

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

電商99購物節必搶攻略　大推9元夯品買到超級划算

「百元有找」超激省！泡菜起司+脆雞超絕配　肯德基獨家捲餅再添生力軍

電視購物賣花蓮鶴岡文旦一箱不到500元　40分鐘完銷1萬斤

美心只排第三！「中秋月餅」排行出爐　超市烤肉指定商品買一送一

「巨無霸棉花糖」中秋必烤！外酥內軟超甜蜜　量販祭優惠搶烤肉商機

12大電商99購物節優惠總整理　MacBook Air激殺不到2萬

把握夏日尾巴，到宜蘭與鯨豚共遊神秘龜山島之旅

新北人買淘寶消費力最強　「台灣消費橙皮書」揭在地熱賣爆款

新光三越新總座吳昕陽：台中再開新百貨，業績要破800億

閱讀電子書需求變多　20～39歲年輕上班族是消費主力

BMW M4 Edition M Heritage特仕版　限時限量750輛登場！

全台「斷頭戶」最多在國境之南　每100戶有2戶拍賣移轉

5300年前陶俑「中華祖神」撞臉張學友　網驚：歌神穿越了？

電商99購物節必搶攻略　大推9元夯品買到超級划算

擄殺老闆...屁孩嫌「利奇馬」颱風返老家！疑怕事跡敗露　來回查看棄屍地

老舊透天厝改建大利多！高市建蔽率擬均一提升至60%

先探／謝金河：從高基期轉向低基期股

台男帶「廣式肉餅」入境　防檢局當場查獲開罰20萬

擴大防非洲豬瘟！6日凌晨起馬來西亞、新加坡等4國入境手提行李全查

玉山銀新卡祭出3大旅遊省錢秘訣　刷6大廉航機票享10%現金回饋

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

消費熱門新聞

超商「咖啡王者」爭霸激戰！背後..

新光三越總座：台中再開新百貨　

高雄發大財？「烏龍公文」催賣場..

最惹人厭的水果排名竟然有它！

電商99購物節　MacBook..

好市多健康食品塑化劑竟超標5倍

被叫豬靈！女星甩18公斤秘訣公..

血拚大戰開打！屈臣氏下殺39折..

美心只排第三！「中秋月餅」排行..

248元「帝王泡麵」又來了！中..

「巨無霸棉花糖」中秋必烤！外酥..

新北人贏了　買淘寶消費力最強

這3家咖啡「買一送一」優惠齊發..

年賺2300萬！王師傅金月娘搶..

更多熱門

相關新聞

肯德基破天荒推出「全素炸雞」

近年來，隨著素食者比例逐漸提高，不少產品都除去葷食成分。現在更難以想像的是，連知名連鎖炸雞店KFC肯德基也推出了素食炸雞，並且27日於亞特蘭大分店開賣五小時就完售，熱潮絕對讓你難以抵擋。

肯德基「素炸雞」5小時內賣光！

起司瀑布！肯德基新口味考驗下巴

「停班停課縣市」暫停外送網讚翻！麥當勞：歡樂送10日早上6點恢復

「利奇馬」來襲暫停外送！「停班停課縣市」麥當勞10時才營業

關鍵字：

肯德基泡菜起司脆雞捲

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

理科太太點閱剩10萬！「毀人心2原因」曝

外送員超怕接的單！揭密點這種最討厭

好市多新品「馬鈴薯條」爆紅！網一看洗版搶爆

女到牧場打工跌攪拌機慘死…取出屍塊

蔡沁瑜之夫遭舉爆公車私用　檢調搜索調查

日京急線列車撞卡車　釀1死34傷

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨5天

foodpanda外送員騎「BMW重機」！她看傻了…

這顆「變態曲球」 讓打者傻眼吃K

龔慈恩被爆控制欲毀20年婚！19歲正妹女兒首回應

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子公司董事

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

曾創台無間道貓霖幫！老大遭槍殺

快訊／新北3嫌涉殺人「棄屍宜蘭」！

被追怕狗10年　她餵浪浪認出冤家

更多

最夯影音

更多

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面