美心只排第三！「中秋月餅」排行出爐　超市烤肉指定商品買一送一

▲中秋進入最後一周倒數，同時也是採購的高峰期。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／綜合報導

中秋進入倒數，同時也是採購的高峰期，因此各家量販超市也紛紛再推出優惠活動，除了月餅禮盒外，還有烤肉相關食材等。其中，全聯今年中秋月餅預購也推出13個品項，主打名店好禮，而目前銷售排行榜前三名分別為，百年餅舖寶泉花綻禮盒B款、手信坊初代月健禮盒、美心香滑奶黃月餅。

全聯觀察，今年月餅以名店或知名品牌的商品銷售最好，前五名中美心月餅就佔了2名，另外百年餅舖寶泉的「花綻禮盒B款」更是位居銷售排行榜第一名，可見民眾送禮時仍會以知名精緻的品項作為首選，口味部分仍以經典的蛋黃內餡最受消費者歡迎。

至於烤肉食材部分，全聯發現小包裝、高單價及組合食材最熱賣，像是目前位居銷售冠軍的特級鮮凍大白，以及澳洲牛肩里肌牛排、美國無骨牛小排及澳洲帶骨牛小排等，都是高人氣首選。而全聯於9/6～9/19再推出「中秋烤肉節」優惠活動，多款指定商品買一送一起。

同時，全聯也與嘉義縣政府攜手合作「嘉義物產展」，推廣台灣在地好物，包含金目鱸魚、東石及布袋的鮮蚵等，預計採購超過1500噸的農產品，並提供民眾優惠價格，期望在中秋節帶動下可望創造3.3億元的業績。

全聯指出，今年中秋檔期也首次針對會員推出限量「Discovery揪露營趣」商品，共計八個品項，只要用2.4折起的價格就能入手。目前中秋預購整體業績已較去年同期成長近一成，預計在優惠活動以及限量換購商品推動下，將可帶動中秋相關業績成長兩成。

另外，家樂福則觀察到消費者在烤肉食材選購上，因烤肉用具升級，所以連帶讓烤肉食材走巨無霸路線，不論是牛排還是海鮮，甚至是甜點等，都出現比一般食材大上2～3倍的品項，所以這次也首推出比臉大的美國冷藏巨無霸牛排、立大冷凍調味戰斧豬排，以及厚寬4公分長5公分XXL棉花糖等。

家樂福指出，據統計去年中秋節時段，消費者使用線上購物採買已佔中秋節業績約2成以上，因此今年持續加碼攻佔這波烤肉潮，並首次加入中秋節採買服務，且消費滿800元不僅免運費還能24小時送到家。另自即日起至9/17期間，單筆消費滿1000元以上可立即折100元。