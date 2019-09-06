限時14天「Q彈誘惑」！全聯We Sweet黑糖珍奶甜點5款吃完免300元

▲全聯We Sweet黑糖珍奶甜點Q彈上市。（圖／業者提供）



記者曾婉婷／綜合報導

近年來國外吹起珍珠奶茶炫風，尤其是日本更掀起珍奶狂熱，不只有喝的珍珠奶茶，更有各式各樣「吃」的甜點商品。對此，全聯看準台灣人就愛這一味，繼先前黑糖珍奶雪糕狂賣後，現在特別推出5款We Sweet黑糖珍奶系列商品，自9/6～9/19限時14天於門市開賣，售價介於39元～59元。

繼與森永牛奶糖、蜜蜂工坊推出聯名甜點後，全聯We Sweet甜點再推出黑糖珍奶系列商品，包含黑糖珍奶歐姆蕾、黑糖珍奶銅鑼燒、黑糖珍奶慕斯杯、黑糖珍奶盆子、黑糖珍奶Q心酥等，每款都使用Q彈的黑糖珍珠製作，而且5款吃完還不用300元，CP值相當高。

其中，黑糖珍奶Q心酥不僅使用阿薩姆紅茶為基底，更融入牛奶餡製作而成，奶茶內餡包覆黑糖珍珠，甜鹹好滋味，每個售價39元。而黑糖珍奶銅鑼燒則使用蜂蜜銅鑼燒餅皮，搭配茶香甘甜的奶茶餡及檸檬餡，再鋪上黑糖珍珠，十分吸睛。

另外，受到不少網友喜愛的必勝客半熟起司塔，日前也全新推出法式草莓口味，單顆加購價49元，並自即日起到1月6日期間，還推出6入的「法式草莓雙色半熟起司塔禮盒」，內含3顆法式草莓半熟起司塔，以及3顆經典的半熟起司塔，加價購只要259元。