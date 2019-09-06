　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限時14天「Q彈誘惑」！全聯We Sweet黑糖珍奶甜點5款吃完免300元

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 全聯We Sweet黑糖珍奶甜點5款吃完免300元 。（圖／業者提供）

▲全聯We Sweet黑糖珍奶甜點Q彈上市。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

近年來國外吹起珍珠奶茶炫風，尤其是日本更掀起珍奶狂熱，不只有喝的珍珠奶茶，更有各式各樣「吃」的甜點商品。對此，全聯看準台灣人就愛這一味，繼先前黑糖珍奶雪糕狂賣後，現在特別推出5款We Sweet黑糖珍奶系列商品，自9/6～9/19限時14天於門市開賣，售價介於39元～59元。

繼與森永牛奶糖、蜜蜂工坊推出聯名甜點後，全聯We Sweet甜點再推出黑糖珍奶系列商品，包含黑糖珍奶歐姆蕾、黑糖珍奶銅鑼燒、黑糖珍奶慕斯杯、黑糖珍奶盆子、黑糖珍奶Q心酥等，每款都使用Q彈的黑糖珍珠製作，而且5款吃完還不用300元，CP值相當高。

其中，黑糖珍奶Q心酥不僅使用阿薩姆紅茶為基底，更融入牛奶餡製作而成，奶茶內餡包覆黑糖珍珠，甜鹹好滋味，每個售價39元。而黑糖珍奶銅鑼燒則使用蜂蜜銅鑼燒餅皮，搭配茶香甘甜的奶茶餡及檸檬餡，再鋪上黑糖珍珠，十分吸睛。

另外，受到不少網友喜愛的必勝客半熟起司塔，日前也全新推出法式草莓口味，單顆加購價49元，並自即日起到1月6日期間，還推出6入的「法式草莓雙色半熟起司塔禮盒」，內含3顆法式草莓半熟起司塔，以及3顆經典的半熟起司塔，加價購只要259元。

▲▼法式草莓雙色半熟起司塔禮盒 。（圖／業者提供）

ET快訊
想存錢升學…她含淚任人蹂躪　委屈「遮三點」被逮又罰款
她收暑假電費18990元嚇昏　爆冷氣24小時沒關
影／寶獅卡平交道38秒被太魯閣撞翻　駕駛遭「鋼軌刺穿」慘死
韓國瑜稱「等日本人25分鐘」　日學者怒打臉：換時間又換地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「百元有找」超激省！泡菜起司+脆雞超絕配　肯德基獨家捲餅再添生力軍

美心只排第三！「中秋月餅」排行出爐　超市烤肉指定商品買一送一

「巨無霸棉花糖」中秋必烤！外酥內軟超甜蜜　量販祭優惠搶烤肉商機

血拚大戰提前開打！屈臣氏優惠組合下殺39折起　日藥本舖買1送1

超商「咖啡王者」爭霸激戰！背後關鍵原因神分析　網推這家：意外好喝

限時14天「Q彈誘惑」！全聯We Sweet黑糖珍奶甜點5款吃完免300元

盧廣仲po薯餅照　意外蓋起早餐樓 「薯餅就是要這樣吃！」

MacBook Pro買到現省11400元　隨時回價趕快搶！

環球購物中心APP「預約車位」　10月手機支付服務上線

喝再多也不ㄎㄧㄤ！台啤零酒精飲料入口舒爽　享喝就喝

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

日本「爆食男」1口嗑完冰棒超自豪 下秒抱頭狂扭...痛喊：Ｘ吃太快了

3天秒殺！日本雜誌附贈玩具ATM　還原度超高...連台幣也能存？！

逢甲大學極簡「飯店風宿舍」超夯　附冰箱+閱讀燈...CP值↑學生搶住

限時14天「Q彈誘惑」！全聯We Sweet黑糖珍奶甜點5款吃完免300元

盧廣仲po薯餅照　意外蓋起早餐樓 「薯餅就是要這樣吃！」

MacBook Pro買到現省11400元　隨時回價趕快搶！

環球購物中心APP「預約車位」　10月手機支付服務上線

喝再多也不ㄎㄧㄤ！台啤零酒精飲料入口舒爽　享喝就喝

東森購物Q2業績亮眼大數據立功　王令麟霸氣發百萬獎金

莫莉成首位台灣代表！H＆M STUDIO秋冬系列彰顯魔幻現實主義魅力

許給自己一趟完美的馬爾地夫海島蜜月旅行

京華城將標售仍辦周年慶　「現金回饋」正式走入歷史

白天念經晚上開演唱會！日本爆紅佛系男子「藥師寺寬邦」Live版般若心經讓耳朵得道

U18世界盃／中華隊痛宰澳洲　周總：狀況都在掌握中

日學者PO文「難以理解韓團隊作風」　高市府致歉了：府外聯絡人疏忽

世籃賽／波總稱字母哥是希臘超級英雄　大羅培茲：他會痛扁我們

情侶摸街貓「肚子那麼大肯定懷孕！」　愛媽嘴角失守

警秘錄器拍下「500元紙鈔逃跑瞬間」　沿路狂追！失主讚「揪感心」　

普京建議美國買俄製高超音速武器　川普：我們會自己生產

「投資必過山海關！」　黑龍江專場記者會「大豆飄香」

士林夜市人潮崩跌？內行狠戳2點...不逛也罷　「老字號小吃」恐掰...饕客崩潰

軍事迷發現日本海保廳9艦行經台海　 開啟AIS自動識別系統

世界盃射箭賽／國際總會媒體評比　看好譚雅婷爭金

這病害他小腿「破300個洞」！ 睡覺要拿水桶接嘆：比罹癌還慘

消費熱門新聞

首次開進嘉義！手刀快搶獨家激安..

台啤零酒精飲料　喝多也不ㄎㄧㄤ

美心只排第三！「中秋月餅」排行..

莫莉成首位台灣代表

京華城周慶「現金回饋」走入歷史

電商99購物節　MacBook..

超商「咖啡王者」爭霸激戰！背後..

99划算節曝「淘寶折學」省錢攻..

99購物節大推9元夯品　搶到最..

MacBook Pro買到現省..

新光三越總座：台中再開新百貨　

好市多健康食品塑化劑竟超標5倍

有機棉夢幻尿布！最珍貴1%送寶..

日本爆紅佛系男子「藥師寺寬邦」

更多熱門

相關新聞

美心只排第三！「中秋月餅」排行出爐　超市烤肉指定商品買一送一

中秋進入倒數，同時也是採購的高峰期，因此各家量販超市也紛紛再推出優惠活動，除了月餅禮盒外，還有烤肉相關食材等。其中，全聯今年中秋月餅預購也推出13個品項，主打名店好禮，而目前銷售排行榜前三名分別為，百年餅舖寶泉花綻禮盒B款、手信坊初代月健禮盒、美心香滑奶黃月餅。

「巨無霸棉花糖」中秋必烤！外酥內軟超甜蜜　量販祭優惠搶烤肉商機

高雄漢來飯店推出9款甜點

高雄發大財？「烏龍公文」催賣場救買氣　竟誤值3個月前端午節

花蓮文旦再裝櫃　銷往大陸已達121公噸

關鍵字：

超市全聯賣場甜點黑糖珍奶

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初來新低　換新台幣5萬賺到3份炸牛排

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

離婚告前公婆討大聘　新娘敗訴

喉嚨卡卡竟是肺腺癌3期！醫曝：1年前就有徵兆

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光

狂戰國中女258次　補教師敗給黑斑

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

她參加宿營「大腿溫溫的」　低頭驚見男性DNA

人妻偷吃塞滿嘴！他當場抓包…竟是性感闆娘

《航海王》作者放話：再5年完結篇

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

韓國瑜稱等25分鐘　日學者怒：早上才通知換地點

更多

最夯影音

更多

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面