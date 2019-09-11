關渡大橋變「關渡X橋」　陳偉杰火大：補字是很困難、還是很昂貴？

▲陳偉杰表示，民眾多次反應關渡大橋老舊問題，但公路總局遲遲都沒有行動。（圖／翻攝自陳偉杰臉書）

記者張乃文／綜合報導

銜接新北市八里區與台北市北投區關渡的重要交通樞紐「關渡大橋」已使用36年的時間。但新北市議員陳偉杰表示，這幾天經過關渡大橋「越走越火大」。他說， 八里往淡水方向的「關渡大橋」四個字早已搖搖欲墜，變成「關渡X橋」，而淡水往八里方向則變成「關XX橋」。網友則留言「原來很美麗的紅色都斑剝沒補」、「汽機車無法分道才是大問題」。

陳偉杰11日在臉書提到，淡水與八里的聯外道路就只有幾條，尤其已經使用36年的關渡大橋更是來往新北台北的重要建設，有很多民眾多次反應關渡大橋老舊問題，尤其是「關渡大橋」這四個字早該補齊，零零落落。他認為，不僅不尊重附近的居民，也有損觀光形象，「不知道補字是很困難、還是很昂貴？」公路總局遲遲都沒有行動。

陳偉杰說，今年4月看到新聞，公路總局追加預算，總算讓流標6次的關渡大橋耐震補強工程決標，並且在未來2年內會完工，但有沒有包括補齊「關渡大橋」四個字還不知道。

陳偉杰認為，如果公路總局可以早一點增加預算，便可以早一點決標、早一點完成關渡大橋的結構補強，為什麼總要到了選舉前、有民代要求才做呢？他也衷心希望政府單位可以苦民所苦，不是考量要選舉才來加速建設。

另外，陳偉杰提醒公路總局，「關渡大橋」四個字應該儘快補齊，不然每天走在「關渡X橋」、「關XX橋」，其實心裡也是蠻XX的。

網友則反應，「原來很美麗的紅色都斑剝沒補，以前有的燈光晚上也不開了」、「會不會變成關○○橋？」、「汽機車無法分道才是大問題，有沒有辦法在橋上弄出機車專用道，給機車族們多一份安全保障」。