蘋果iOS13 9月20日登場！　新增深色模式、加強臉部辨識...App開發商明年4月前全支援

▲iOS 13黑暗模式除了可省電外，夜間使用時對眼睛看螢幕的舒適度很不賴。（圖／翻攝蘋果發表會）

記者陳心怡／綜合報導

蘋果官網公布iOS 13即將在9月20日推出，並且對所有應用程式開發商發出通知，要求他們在2020年4月前，任何新提交的App（包括更新）都需支持iOS 13 SDK，並支援iPhone XS Max或更高版本的全螢幕設計。

根據官網，iOS 13新功能包括新增深色模式（Dark mode）、人像光線模式、提升臉部辨識效能，及全新的照片應用程式及隱私保護政策等；還有地圖環視、Siri內建App捷徑、AirPods共享音訊、透過 Siri 在 AirPods 上播報訊息等更具生活感的功能。

▲蘋果iOS 13深色模式。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲蘋果iOS 13人像光線模式。（圖／翻攝自蘋果官網）

按照蘋果的說法，深色模式為iPhone帶來了截然不同的新風格。螢幕上的每個元素都經過精心設計，讓眼睛看上去更舒適，並與整個系統結合得渾然天成。用戶可以很便利的從控制中心開啟它，或設定為夜間自動開啟。

對於開發人員來說，Apple內置一系列新的編碼資產，包括ARKit 3，Core ML 3以及對Siri的重大改進。新功能僅適用於iOS 13，Apple正在推動編碼人員採用這些技術，以便為客戶提供一致的，最先進的用戶體驗。

▲蘋果表示，所有新的應用程序和更新都需使用iOS 13 SDK 構建。（圖／翻攝自Apple Developer網站）