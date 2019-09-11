率先開賣！蘋果官網上架iPhone 11系列機款保護殼

▲蘋果官網上架iPhone 11系列機款保護殼。（圖／取自蘋果官網）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果今（11）日正式發表了iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三款新機，三機款都將於13日開放預購並於20日正式上市，而在此之前，果粉已可提前從蘋果官網上購買官方推出的保護殼了！

蘋果官網已於今日上架新機款的皮革、矽膠及透明3款保護殼，其中，iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max更提供皮革材質雙面夾款式的保護殼，有意購入新機款的果粉們可事先購入做好準備。

蘋果推出的透明保護殼採用高透光聚碳酸酯及彈性 TPU 材料製成，其內外表層均塗有抗刮外膜，所有材料與外膜均經過最佳化處理，可避免長期使用造成的黃變。iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三機款的透明保護殼售價皆為1,190元。

▲iPhone 11 Pro系列的矽膠保護殼有多色可選。（圖／取自蘋果官網）

矽膠保護殼部分，iPhone 11僅有黑白兩色可選，不過iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max則提供柑橘色、松綠色等8色，售價則同樣為1,190元。

蘋果的皮格保護殼採用特殊鞣製和加工的歐洲皮革製成，外表觸感柔軟，且會隨著時間呈現自然的光澤質感。不過皮革保護殼僅提供iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max兩機款的尺寸，顏色則有梅爾檸檬色、森林綠色等6色可選，售價為1,590元。至於雙面夾款式的皮革保護殼則有茄紫色及黑色兩色可選，售價為4,290元。