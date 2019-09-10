與韓國瑜結下心結？　侯友宜：我每天都非常開心的工作





▲侯友宜。（資料圖／翻攝新北市政府）

記者袁茵／新北報導

自從爆出新北市長侯友宜沒有接國民黨總統提名人韓國瑜新北競選總部主委的消息後，侯友宜就屢次被媒體詢問，什麼時候才會接？是不是兩個人有心結？侯友宜10日受訪時再被詢問此問題，針對兩個人有無心結，他表示他每天都非常開心的工作，好好的把市長角色做好，全心全意為新北市工作、建設。

針對外傳許多立委候選人認為韓國瑜沒有辦法當一個好的母雞，希望由侯友宜來當一個好的母雞，這樣的說法好像讓韓國瑜那邊不是很滿意？侯友宜10日下午2時在春暉啟能中心受訪時表示，他好好拚市政，相信不管要不要參選，立委、議員，甚至是里長，每個人都是關心他有沒有把市政做好，這才是最想要了解的事情，「我認真一步一腳印好好做事，這才是我的本分。」

至於未來有沒有機會當韓國瑜新北競辦主委？侯友宜表示，現階段離選舉真的很長，他好好把市長的角色做好，一切都不分任何黨派，「就是全心全意地為我們新北市的工作、建設來努力。」

最後，關於外傳韓國瑜沒先告知侯友宜要接主委一事，導致侯友宜有點不高興？兩人是否為此結下心結？侯友宜表示，「我每天非常開心的工作，到現在為止非常開心的工作！」他既然承市民之所託，就要盡自己所有的、一切的能力，以及把角色做好，所以每天非常的開心，非常的有意義的去做市民所要他去做的事情，「我們願意用快樂的心情，每天好好做事！」