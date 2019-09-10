韓國瑜造勢「修復草皮金」估7萬元　侯友宜：該處罰就處罰





▲新北大都會公園草地狀況。（圖／記者林振民攝）

記者袁茵／新北報導

國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北大都會公園舉辦造勢晚會，現場草皮遭到破壞，主辦單位新北市黨部找來相關修繕廠商進行修復，預估將花費7萬元。對此，新北市長侯友宜表示，任何人租借，都有責任一定要把它做復原，該處罰就處罰，一定要讓租借者盡到他應有的責任。

侯友宜10日下午2時在春暉啟能中心受訪，針對韓國瑜舉辦新北造勢後，使新北大都會公園草地遭到破壞一事，他強調，新北大都會公園是屬於全新北市民所擁有的，也是新北市民最喜歡去的休閒娛樂及運動的好場所，今天任何人來租借，都有責任一定要把它做復原。

侯友宜表示，破懷了草坪、破壞了原有的設備、設施，一定要把它回復到原狀！新北市政府的態度一定秉公處理，該求償就一定求償，該處罰就處罰，一定要讓租借者要盡到他應有的責任，所以新北市這個部份一定會嚴守把關的原則。

而新北市10日也派出水利局科長前往會勘，科長認為韓國瑜主辦單位已超額使用，當初向新北市申請的使用範圍，和實際的使用差異很大，會向主辦單位追討21萬元場地超額使用費，並要求主辦單位用最快的速度完成，且須全額負擔約7萬元的處理費，必須在15日前恢復原狀。