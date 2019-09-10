韓國瑜再爆粗口！評丁守中選北市長被抹黑　「溫吞吞提不出個屁」





▲韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

韓國瑜又爆粗口！繼之前爆出「他奶奶的」言論後，國民黨總統參選人韓國瑜10日北上出席國民黨台北市里長授證典禮，致詞提及過去連勝文、丁守中在選台北市長時，遭到不斷抹黑攻擊，被說是佛系打法、「溫吞吞提不出個屁」，搞到最後大家又沒信心了，使國民黨輸掉了選舉。

韓國瑜10日晚間在國民黨台北市黨部致詞時提到，4年前國民黨提了對人溫暖、熱情的連勝文選台北市長，剛開始一片叫好，每個人都覺得提到了最優秀的人，但隨後媒體開始有計畫的抹黑扭曲，「一點一滴，提名人在流血，一點一滴，慢慢懷疑，一點一滴，選票流失！」到了投票前，藍軍開始沒信心贏，還質疑為什麼不提名丁守中？

韓國瑜表示，連勝文被抹黑到弄輸，而國民黨也在四年後提名了丁守中，一開始也是聲望很好，但後來被說是佛系打法，「不講話、不做事，什麼都不弄，溫吞吞提不出個屁」，搞到最後大家又沒信心了，然後開始質疑為什麼不提名蔣萬安？請大家自己去思考，是不是從一開始的堅定信念，到後來被鋪天蓋地的抹黑模糊，最終喪失信心，使國民黨輸掉了選舉？

韓國瑜表示，民進黨就是希望國民黨陷入信心危機，民進黨就是想要讓國民黨對自己的候選人慢慢失去信心，包括這次他被國民黨提名成總統參選人，「本來是超級戰將」，到最後喝酒、抱女人、吸毒等一大堆都來了，最後大家開始喪失信心，覺得為什麼不提名朱立倫、周錫瑋？

「一樣！不管國民黨提了誰，最後下場都是如此！」韓國瑜強調，只有一種情況能讓國民黨贏，那就是對國民黨提的候選人有堅定信念，認定國民黨執政是最有利台灣、中華民國的。

韓國瑜也拜託大家「小我不重要，大我重要；小愛不重要，大愛才重要！」如果沒有贏總統大選，未來台灣人的命運只有神才曉得，若讓無能民進黨再次執政，台灣未來四年多辛苦？中華民國命運多危險？一定要有堅定信念，絕對不能動搖，「支持韓國瑜、支持立法委員候選人，就是支持自己，支持自己的家人、支持自己的親朋好友，也就是支持台灣人，挺我們的下一代！」