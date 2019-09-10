　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與陳佩琪離婚「只能帶走內褲」　柯文哲聽完「臉色青白」沉默了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台北市長柯文哲及其夫人陳佩琪。（圖／翻社陳佩琪臉書）

▲台北市長柯文哲及其夫人陳佩琪。（圖／翻攝陳佩琪臉書，下同）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲夫人陳佩琪又發文了！陳佩琪10日晚間在臉書表示，有次無意間看到某位名人夫妻因錢鬧離婚，柯文哲隨口問兩人若離婚，自己能拿回什麼，她則說「只能帶走內衣褲」，柯文哲聽了臉一陣青一陣白。

陳佩琪表示，柯文哲一向很忙，平日不大注意收入和支出這種瑣事，結婚後怕麻煩也不想打理財務，於是婚後第一天就把存摺、印章、提款卡通通交到她手上，需要錢吃飯或有紅白包支出的需求時，才伸手跟她要，「在這裡要強調是他自己偷懶繳械，根本不是被我沒收的」。

陳佩琪提到，很久以前有一次，無意間看到某名人夫妻因錢鬧離婚，於是柯文哲隨口問說「我們若離婚，我能得到（拿回）什麼？」陳佩琪回說「就你身上那些衣服…」

▲台北市長柯文哲及其夫人陳佩琪。（圖／翻社陳佩琪臉書）

柯文哲聽了驚訝地說，「就這些？」陳佩琪則說「喔，還有…還有衣廚裡你的那些內衣褲啦，小孩還小穿不到，你可帶走，其它的就是我的了。」

柯文哲繼續問說「那房子呢？我可不可以分一半？」陳佩琪回說「可以啊， 房子是夫妻婚後財產，你可拿回公告現值的一半， 但官司要慢慢打喔…」

陳佩琪強調，以上這段對話絕不是在吵架，只是在討論，當時她還跟柯文哲說房子是以公告現值計算，非市面上買賣的市價，柯文哲聽了臉一陣青一陣白，不敢再接話，「不曉得是不是這樣，從此心生警惕，於是以後都這麼做…」

▲台北市長柯文哲及其夫人陳佩琪。（圖／翻社陳佩琪臉書）

陳佩琪提到，每回出去演講，主辦單位會問柯文哲演講費如何給較方便，柯文哲通常直接了當地說「給現金就好，用電匯或給支票，就不是我的錢了！」但一場2014年的選舉，舉凡邀他演講的所有單位都被查稅一遍，於是往後邀約的單位幾乎都把錢直接匯入戶頭，所以柯文哲當市長後，口袋是拮据許多。

陳佩琪表示，夫妻倆平日生活很節儉，薪水除應付生活開銷外，一部分存留當買房基金，其餘就被她拿來定期定額投資基金，她的投資起始年齡算早的，也親身經歷幾次景氣循環，早就認知到投資終究是有虧有贏。

陳佩琪提到，2008年金融海嘯來襲，所有投資人都慘賠，柯文哲每次接到基金對帳單（投資內容都是陳佩琪負責）就一臉沮喪地說「佩琪，妳不會賠到把我們家都賣了吧？」她連忙安慰「不會、不會啦，好好地跟著我一定有飯吃。」

ET快訊
即／「大港開唱」宣布明年停辦！中斷16年活動：感受不到市府支
Angelababy頻爆「和黃曉明4年婚變」　首鬆口回應了！
「台灣對我們來說完全沒用」！索羅門總理表態了
中秋連假天氣攻略出爐！「這2區」降雨一天比一天多
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部喊話：19年前索國動盪時不離不棄

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：少數人決定不符合索國全民福祉

太陽能發威！尖峰發電量2021年夏季可望超越核電總和

秦慧珠爆首長狂請假怒市府鬧空城　柯P神打臉：因為陪議員出國

醫院外牆掛藍營競選廣告　網譏：還沒選就全部「掛在醫院」

韓國瑜到前鎮請益「區長指定發言」　基層里長爆氣：那麼狗腿

影／李孟居被依法審查　柯文哲籲：請立刻公布犯罪事實、關押地點

影／優良教師不跟韓國瑜握手　高市教育局用「國際禮儀」澄清無拒握

王鴻薇批：憑什麼由北市府發薪水讓蔡壁如做民眾黨黨務？

打臉吳敦義「散財童子」說　政院：國民黨沒替人民看緊荷包

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

Energy合體！坤達＋阿弟大跳《放手》　丸子、4 in Love也來了～

少年從小罹癌...肝臟長「20顆腫瘤」 主動放棄治療：捨不得媽媽辛苦

早餐時間到！喵兄弟化身「鬧鐘」瘋狂碎念+山竹塞嘴：快放飯R～

U18中華隊「捧金盃」凱旋歸國！　投手哽咽：達到爸生前給的目標

考試考不好就被爸爸打！　資優生反擊：你讓我變成怪物

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部喊話：19年前索國動盪時不離不棄

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：少數人決定不符合索國全民福祉

太陽能發威！尖峰發電量2021年夏季可望超越核電總和

秦慧珠爆首長狂請假怒市府鬧空城　柯P神打臉：因為陪議員出國

醫院外牆掛藍營競選廣告　網譏：還沒選就全部「掛在醫院」

韓國瑜到前鎮請益「區長指定發言」　基層里長爆氣：那麼狗腿

影／李孟居被依法審查　柯文哲籲：請立刻公布犯罪事實、關押地點

影／優良教師不跟韓國瑜握手　高市教育局用「國際禮儀」澄清無拒握

王鴻薇批：憑什麼由北市府發薪水讓蔡壁如做民眾黨黨務？

打臉吳敦義「散財童子」說　政院：國民黨沒替人民看緊荷包

日職／張奕1.1局挨轟失4分吞敗　羅德6:4送歐力士9連敗

「大港開唱」宣布明年停辦！　中斷16年活動：已感受不到市府的支持

吵架吵不完！最愛翻舊帳的4個星座　處女記憶力超好

21世紀就要「愛水」！　大漢溪水利家族特展史料豐富

住家火災起火點也會在浴廁　民眾慎防煙蒂及排煙機釀災

2020年度桃園市總預算　游建華：合理合法舉債6都最低

花蓮剷「綠癌」不手軟！每公斤加碼補助至8元　萬榮剷量最多

台東醫院接地氣　100顆「牧心月餅」贈住院病患過秋節

紅帽子、快車肉乾中鏢！中秋禮盒「過度包裝」　北市府抓7件最高罰15萬

日職／王柏融棒打則本終止安打荒　宋家豪連11場無失分

政治熱門新聞

拒跟韓國瑜握手　幼兒園長：打從..

綠營喊「市政零蛋、高雄完蛋」韓..

韓國瑜再爆粗口！評丁守中選北市..

週刊爆郭台銘真正目標：國民黨主..

郭台銘參選大勢底定　中常委盼好..

韓國瑜喊話國民黨：還要永遠後悔..

即／韓市府秘書長楊明州遭降調參..

與郭台銘城隍廟參拜　柯文哲：不..

韓國瑜走進區里　又脫口「ㄍㄢˋ..

快訊／郭台銘選總統！蔡壁如：柯..

內幕／郭台銘絕不選國民黨主席

與妻離婚只能帶走內褲　柯P聽完..

韓國瑜最後一名！縣市首長施政滿..

韓國瑜評丁丁「佛系」　侯友宜挺..

更多熱門

相關新聞

郭台銘贈柯文哲莫忘初衷　鬆口：蔡壁如可幫忙

鴻海集團創辦人郭台銘11日一大早來到新竹與台北市長柯文哲、柯爸、柯媽前往新竹城隍廟參拜，大批媒體不到6點就到現場守候。參拜後郭台銘與柯爸、柯媽在休息室「闢室密談」，而柯文哲則單槍匹馬接受媒體聯訪。

與郭台銘城隍廟參拜　柯文哲：不要想太多

快訊／攜手打總統盃！郭台銘、柯文哲同框拉抬民調　先拜新竹城隍廟

柯文哲追扁案　蔡英文請鄭文燦教如何專心市政

粉絲跌破200萬大關，柯文哲完了？

關鍵字：

柯文哲陳佩琪

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

14歲少女「自己烤爆米花」爆炸亡！辦公室小野道歉：我錯了

女兒生日當天　媽全身咬痕慘死家中

iPhone 11價格親民　網激推：真香

大老婆反擊！半版廣告「登小三半裸照」宣戰

身分證815中兩碼紅蝦鮮蚵吃到飽

京華城342億標售　年底熄燈

王瞳深夜約會馬俊麟逮到了！4天見2次「躲車裡暗著來」

時速88km　特斯拉駕駛、乘客睡死

他性侵被逮到　比特犬直接咬爛下體

女國中生「手牽手」墜18樓！大字趴地慘死

iPhone各地價格曝光　日本買省2千

男出差約情猝死是工傷　家屬獲賠

3款iPhone 11系列全新手機9/20在台開賣

馬俊麟騙妻對話曝光！約會王瞳同時傳訊正宮「想我嗎？」

情侶蘭潭溺斃　當地傳魚精抓交替

更多

最夯影音

更多

三寶小黃加油站出口「棒賽違停」他重金屬死腔狂呼喚：象A掐！

色男北捷尾隨短裙長腿妹上手扶梯 拿手機「連拍底褲」正義哥壓制逮人

遇橘貓警衛夜間巡邏！每層都按　住戶問「去幾樓？」牠喵1聲回應

張杰x袁婭維合作《説散就散》 網友狂讚「根本神仙打架」

剛講完「他奶奶的」再爆粗口！　韓國瑜三民區座談會：逼～～～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面