與陳佩琪離婚「只能帶走內褲」　柯文哲聽完「臉色青白」沉默了





▲台北市長柯文哲及其夫人陳佩琪。（圖／翻攝陳佩琪臉書，下同）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲夫人陳佩琪又發文了！陳佩琪10日晚間在臉書表示，有次無意間看到某位名人夫妻因錢鬧離婚，柯文哲隨口問兩人若離婚，自己能拿回什麼，她則說「只能帶走內衣褲」，柯文哲聽了臉一陣青一陣白。

陳佩琪表示，柯文哲一向很忙，平日不大注意收入和支出這種瑣事，結婚後怕麻煩也不想打理財務，於是婚後第一天就把存摺、印章、提款卡通通交到她手上，需要錢吃飯或有紅白包支出的需求時，才伸手跟她要，「在這裡要強調是他自己偷懶繳械，根本不是被我沒收的」。

陳佩琪提到，很久以前有一次，無意間看到某名人夫妻因錢鬧離婚，於是柯文哲隨口問說「我們若離婚，我能得到（拿回）什麼？」陳佩琪回說「就你身上那些衣服…」

柯文哲聽了驚訝地說，「就這些？」陳佩琪則說「喔，還有…還有衣廚裡你的那些內衣褲啦，小孩還小穿不到，你可帶走，其它的就是我的了。」

柯文哲繼續問說「那房子呢？我可不可以分一半？」陳佩琪回說「可以啊， 房子是夫妻婚後財產，你可拿回公告現值的一半， 但官司要慢慢打喔…」

陳佩琪強調，以上這段對話絕不是在吵架，只是在討論，當時她還跟柯文哲說房子是以公告現值計算，非市面上買賣的市價，柯文哲聽了臉一陣青一陣白，不敢再接話，「不曉得是不是這樣，從此心生警惕，於是以後都這麼做…」

陳佩琪提到，每回出去演講，主辦單位會問柯文哲演講費如何給較方便，柯文哲通常直接了當地說「給現金就好，用電匯或給支票，就不是我的錢了！」但一場2014年的選舉，舉凡邀他演講的所有單位都被查稅一遍，於是往後邀約的單位幾乎都把錢直接匯入戶頭，所以柯文哲當市長後，口袋是拮据許多。

陳佩琪表示，夫妻倆平日生活很節儉，薪水除應付生活開銷外，一部分存留當買房基金，其餘就被她拿來定期定額投資基金，她的投資起始年齡算早的，也親身經歷幾次景氣循環，早就認知到投資終究是有虧有贏。

陳佩琪提到，2008年金融海嘯來襲，所有投資人都慘賠，柯文哲每次接到基金對帳單（投資內容都是陳佩琪負責）就一臉沮喪地說「佩琪，妳不會賠到把我們家都賣了吧？」她連忙安慰「不會、不會啦，好好地跟著我一定有飯吃。」