快訊／郭柯王幕僚赴中選會問連署 吳敦義：有參選事實最嚴重開除黨籍

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜10日北上出席國民黨台北市里長授證典禮，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義都應邀出席。吳敦義受訪時，談到下午郭柯王三方幕僚赴中選會詢問連署細節一事，吳回應，有問題、有狀況當然要處理，會在最適當的時間，「假如是撤銷黨籍或是開除黨籍，那就是最嚴重的處置。」

▲高雄市長韓國瑜、國民黨主席吳敦義出席國民黨台北市里長服務促進會授證典禮。（圖／記者林敬旻攝，下同）

國民黨台北市黨部9月10日晚間舉辦「台北市里長服務促進會」成立暨授證大會，除了黨主席吳敦義將為282位黨籍里長授證，總統提名人韓國瑜北上參加，另邀前市長馬英九、郝龍斌、8位立委提名人同框，營造北市藍營大團結。

不過，馬英九以還有行程為由，提早離開會場，與韓國瑜兩人巧妙錯開零互動。稍早吳敦義與韓國瑜則一同走出貴賓室，準備進入會場，吳敦義停下腳步受訪。

針對今天下午永齡基金會副執行長蔡沁瑜與台北市長柯文哲顧問蔡壁如、前立法院長王金平的秘書林思慧，赴中選會詢問連署細節，郭台銘獨立參選勢在必行。吳敦義回應，有問題、有狀況當然要處理，但是也不能過早、不能過晚，要在最適當的時間，「反正我們黨有既定的規則，這也是多少年來的規則，你要違背黨的紀律，去違紀競選，那就是有處分，就是這樣。」

對於是否準備開鍘郭台銘，吳敦義則說，現在我不能隨便講，要看事實，然後經過中常會，「假如是撤銷黨籍或是開除黨籍，那就是最嚴重的處置，一定會有既定的過程，不會一個人決定，甚至要經過黨重要機制通過。」