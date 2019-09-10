砂石車「內輪差」視線死角　學童實際體驗驚叫連連

▲屏東縣里港警方到載興國小校園內，進行砂石車等大型車內輪差視線死角等學童及護老安全宣導，收到良好效果 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局利用開學機會，到轄區的里港鄉載興國小校園內，進行砂石車等大型車內輪差視線死角等學童及護老安全宣導，更精心準備小禮物，以有獎徵答方式與在場學生及家長互動，以期降低交通事故發生，確保生命財產安全。

▲▼學童排隊體驗坐砂石車駕駛座、搶答。

載興國小位於台22線省公路旁，緊鄰高樹大橋，橋下隘寮溪畔流域盛產砂石，以致校園周遭砂石車往返頻繁，為維護轄內學校學生交通安全，里港警方特別於開學日期間與里港鄉代表會ㄧ同再度前進校園，進行砂石車內輪差視線死角宣導及護老安全宣導。

到場的地方人士有鄉代會主席林綿顯、副主席洪博誼、載興國小校長王美玲、土庫國小校長戴國璋及玉田國小主任等人。

警方首先向在場的小朋友們講解「視野死角」，是大型車車頭前方或A柱視線死角或駕駛者無法藉由後視鏡間接看到的視野區域稱作視野死角；而「內輪差」是大型車在轉彎時，內側前輪劃出的圓半徑會比較大，後輪劃出的圓半徑會比較小，這前後輪間的差距稱作內輪差，期透過這次的宣導及親自上車體驗，加深學童對「大型車視野死角及內輪差」防禦及保持安全距離之觀念，降低類似交通事故發生。

為讓學童了解大型車正前方也有死角，警方與學生假扮路人從車頭前方經過，坐在駕駛座的學生完全看不到車頭前方有人經過，瞪大著眼睛驚聲連連！經由學生們實際乘坐駕駛座體驗，提醒學童們務必養成「保持距離」，以確保交通安全。

里港分局分局長楊龍祥表示，只要在內輪差的範圍內都是危險區域，行人或機車騎士遇到大型車要轉彎時，絕對不要從大型車輛前方通行或與大型車併行，請「忍、讓、避」以確保行車及自身安全。