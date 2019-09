英大臣閃辭…強生火速宣布新人選！　留歐陣營再出線

▲ 科菲接任就業及退休保障大臣懸缺。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

英國內閣為了脫歐,在留歐派大將安珀魯德(Amber Rudd)7日請辭就業及退休保障大臣後,首相強生政府辦公室8日火速宣布接任人選,由現任環境食品與鄉村事務部政務次官科菲(Therese Coffey)出線擔任。值得一提的是,科菲在2016年公投時也支持留歐。

綜合路透、衛報等英媒報導,安珀魯德請辭後把矛頭瞄準強生,抗議他的脫歐政策,也強調21名保守派成員被驅逐出保守黨是「目光短淺」的作為。到了周日,她進一步提到,強生政府並沒有付出確保達成脫歐協議所需的足夠努力,如今正式的脫歐談判也沒有在進行。

「我懷著誠意加入你們的內閣,接受『無協議脫歐』這個選項必須放在談判桌上的事實,因為唯有如此,我們才最有可能在10月31日前達成一項新的協議」,她請辭時提到,「我已經不再認為,政府會在有協議的情況下脫歐。」

▲ 安珀魯德是英國歷史上第3位女性內政大臣,於2016年7月至2018年4月任職。(圖/路透)

在安珀魯德請辭的消息傳出不到一天,強生辦公室8日迅速宣布接任人選,由現任環境食品與鄉村事務部政務次官科菲(Therese Coffey)出線接任安珀魯德請辭後的懸缺。

儘管科菲本人尚未做出正式回應,但安珀魯德稍早已在推特發文向科菲致意,恭喜她成為下一任就業及退休保障大臣。

Congratulations to my good friend @theresecoffey on her appointment as Secretary of State @DWP . I know she will do an excellent job in a first rate department.