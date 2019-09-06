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連遭國會3次打擊　強生怒了「10月31日硬脫歐」：寧願死在溝渠裡

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▲▼英國首相強森（Boris Johnson）在下議院發言。（圖／路透）

▲英國首相強森（Boris Johnson）日前在下議院暴走罵人「娘娘腔」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國原定10月31日無協議脫歐，但首相強生（Boris Johnson）上週遭到連續2次重擊，不僅國會通過「阻止無協議脫歐」，連強生提出的國會提前選舉也遭到否決。強生週四（5日）再度撂下豪語，寧願「死在溝渠裡」，也絕不延後脫歐。

綜合外電報導，強生在英格蘭北部韋克費德（Wakefield）的一場演說中表示，「我們必須10月31日就脫離歐盟」。當記者問到他能否當場對英國全國百姓承諾，不會前往布魯塞爾要求再次向歐盟要求延後脫歐，說話辛辣的強生表示，「是的，我可以。我寧願死在溝渠裡（I’d rather be dead in a ditch）。」

▼反脫歐人士4日聚集在英國國會外。（圖／路透）

▲▼反脫歐人士4日聚集在英國國會外。（圖／路透）

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）的胞弟喬・強生（Jo Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生（Boris Johnson）的胞弟喬・強生（Jo Johnson）求去。（圖／路透）

國會對於硬拖歐的反對立場從前首相梅伊（Theresa May）延續到本屆首相強生。下議院先是以327比299通過法案，阻止10月31日無協議脫歐，對於強生提出提前舉行大選的動議，許多議員更是放棄投票，最後只有298票同意，未達3分之2（434席）的門檻，否決收場。

不僅如此，接下燙手山芋的強生除了面對保守派議員倒戈，還受到胞弟喬．強生（Jo Johnson）以「家庭和國家難以兩全，宣布辭去議員和閣員職務」的打擊。喬．強生5日在推特上表示，「最近幾周，我在家庭忠誠和國家利益間陷入兩難。這是難以解的衝突，是時候把議員和閣員的位子讓給別人。」英國廣播公司（BBC）認為，保守黨才剛有21名議員跑票而元氣大傷，如今又失去喬．強生一席議員。

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