英留歐大將魯德請辭退黨！加入21人叛將行列　狠嗆強生：破壞政治

▲ 安珀魯德是英國歷史上第3位女性內政大臣,於2016年7月至2018年4月任職。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

英國內閣高層再傳人事異動,就業及退休保障大臣安珀魯德(Amber Rudd)7日請辭退黨,強調她不滿現任首相強生的脫歐政策,對於21名溫和保守派成員被驅逐出黨一事「不能袖手旁觀」,直呼這是對正派、民主的攻擊(assault on decency and democracy),且是對政治的破壞行為(an act of political vandalism)。

綜合BBC、CNN等外媒報導,主張留歐的安珀魯德已在英國政壇打滾多年,在主張硬脫歐的強生接下首相大位後,決定加入他的內閣,是強生內閣相當重要的留歐派人士。但在無協議脫歐機率越來越高之際,安珀魯德拋出請辭震撼彈,也在推特發布長達2頁的辭職信。

I have resigned from Cabinet and surrendered the Conservative Whip.



I cannot stand by as good, loyal moderate Conservatives are expelled.



I have spoken to the PM and my Association Chairman to explain.



I remain committed to the One Nation values that drew me into politics. pic.twitter.com/kYmZHbLMES — Amber Rudd MP (@AmberRuddHR) September 7, 2019



「我懷著誠意加入你們的內閣,接受『無協議脫歐』這個選項必須放在談判桌上的事實,因為唯有如此,我們才最有可能在10月31日前達成一項新的協議」,但安珀魯德話鋒一轉提到,「我已經不再認為,政府會在有協議的情況下脫歐。」

安珀魯德提及21名保守派成員被驅逐出黨一事,認定此舉是強生「目光短淺」的作為,「我不能坐視善良、忠誠的溫和保守派人士被逐出黨。」她也提到,去職是個相當困難的決定,未來國會若改選,將考慮以無黨籍身分參選。

Exclusive: Amber Rudd @AmberRuddHR today announces that she is resigning from the cabinet and quitting the Conservative Party over Boris Johnson’s “purge” of the party and his “failure” to pursue a deal with the EU.



Read the full story here: https://t.co/MsPibDGGR7 pic.twitter.com/iEQiIyYZlY — The Sunday Times (@thesundaytimes) September 7, 2019

談及安珀魯德請辭一事,英國政府發言人表示相當遺憾,但也強調所有內閣成員都應該清楚,政府的目標就是要在10月31日脫歐,「不論發生什麼事」。工黨認為,安珀魯德選擇去職,也意味著強生所帶領政府已陷入「分崩離析」的狀態。

事實上,在安珀魯德請辭消息傳出之前,強生喬強生(Jo Johnson)上周也宣布辭去議員、閣員的職務,表示他在家庭忠誠與國家利益之間陷入兩難。目前英國內閣正歷經一場是否延後脫歐的大戰。

工黨議員班恩(Hilary Benn)本月初提出「阻止硬脱歐」的法案,該法案已接連在下議院、上議院通過,攔截強生主張的無協議脫歐。此外,強生4日提出的「提前大選」動議遭到下議院否決。

▲ 強生胞弟喬強生(Jo Johnson)。(圖/路透)

儘管政壇對於無協議脫歐的反彈聲浪大,但強生依舊沒有放棄尋求提前大選,二度表決將於當地9日登場。只不過,工黨、自由民主黨、蘇格蘭民族黨(SNP)等反對黨已表態屆時會選擇棄權或投下反對票。

強生先是強調「寧願死在溝渠裡」也絕不延後脫歐,到了6日晚間更向保守黨黨員表態,很有可能不予理會「反無協議脫歐法」,「他們剛剛通過一項法律,迫使我懇求布魯塞爾延後英國脫歐的最後期限,這是我永遠不會做的事情。」

分析指出,強生這番話可被解讀為2種作法,也就是「不守法」及「辭職」。若是選擇「辭職」,在沒有人能夠組成保有下議院多數政府的情況下,可能會在11月舉行大選,但「反無協議脫歐法」仍會生效;若是選擇「不守法」,英國政壇未來可能掀起一波政治動盪,而反對派議員及被逐出保守黨的議員將採取法律行動。

▼ 前首相梅伊副手李登頓(David Lidington)7日警告,若強生選擇帶頭不守法律,將會設下「危險先例」。(圖/路透)