就等英女王簽字生效！國會決議阻擋硬脫歐　強生：永遠不提延後脫歐

▲強生4日提出的「提前大選」動議已遭下議院否決，二度提出提前選舉動議的表決時間將於9日登場。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國國會上議院6日批准「阻止無協議脫歐」法案，將於9日交由英女王伊莉莎白二世簽署生效。該法案主張政府若沒有辦法在10月19日前與歐盟達成協議，除非國會同意無協議脫歐，不然首相強生（Boris Johnson）就必須致函歐盟請求延後脫歐3個月。但強生的態度迄今仍相當強硬，外傳已於6日晚間向保守黨表態，他「永遠不會」向歐盟提出延後脫歐的請求。

綜合BBC、衛報報導，英國多名政治人物站出來反對無協議脫歐，由工黨議員班恩（Hilary Benn）提出「阻止硬脱歐」的法案，該法案本周接連在下議院、上議院通過，成功攔截強生主張的無協議脫歐。威爾斯黨成員羅伯茨（Liz Saville Roberts）提到，「我們需要一起度過10月31日的難關，延長里斯本條約第50條…有機會扳倒強生。」

強生的態度迄今仍相當強硬。根據《每日電訊報》（Daily Telegraph）取得的消息，強生6日晚間向保守黨成員提到，這是工黨讓他們「別無選擇」，並呼籲舉行大選，「他們剛剛通過一項法律，迫使我懇求布魯塞爾延後英國脫歐的最後期限，這是我永遠不會做的事情。」

▲ 談及二度提前選舉動議的表決，數個反對黨已公開表示，會選擇棄權或投下反對票。（圖／達志）

英國現任政府表示，大選可以讓人民在政府和工黨之間做出選擇，前者是強生堅持的10月31日脫歐方案，不論是否達成協議都會脫歐，後者則是工黨「繼續拖延、繼續猶豫」的方案。但反對派議員認為，只有在確保英國脫歐期限延長後，才會進一步同意舉行大選，以免英國在無協議脫歐的情況下陷入一片混亂。

只不過，強生6日強調不會接受向歐盟請求延後脫歐要求的同時，也脫口會在17日參加歐盟峰會時，與對方達成新協議。面對記者提問未來是否因「未達成脫歐協議」請辭，他強調不回答此種假設性問題，但把矛頭瞄準反對黨，強調工黨領袖柯賓和蘇格蘭民族黨聯手，「是在我們該把眼前事情做好的同時，把我們困在歐盟。」

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