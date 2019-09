史上最貴！他在飯店買1瓶啤酒　刷完卡赫見帳單是212萬元

▲萊勒出差時在飯店花了「新台幣212萬元」買了一瓶啤酒。(圖/翻攝自twitter/@plalor)

實習記者賴韻如/綜合報導

史上最貴啤酒!澳洲板球記者彼得.萊勒(Peter Lalor)日前至英國曼徹斯特出差時,在Malmaison飯店內購買了一瓶原價5.5英鎊(約新台幣212元)的啤酒,沒想到刷完卡後,才發現這瓶啤酒要價5萬5315.12英鎊(約新台幣212萬元)

。

據BBC報導,萊勒5日於推特上發布一張Deuchers IPA啤酒照並寫道,「看到這啤酒了嗎?這是史上最貴的啤酒,我在馬爾馬遜酒店(Malmaison Hotel)花了5萬5315.12英鎊買了這瓶啤酒。」萊勒接著解釋,那天晚上他點了一瓶啤酒,隨後一名女員工便拿著帳單前來,「當時我沒有戴上老花眼鏡,給她信用卡後只說了一句不用收據,對方就離去了。」

See this beer? That is the most expensive beer in history.

I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night.

Seriously.



Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu