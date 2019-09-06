史上最貴！他在飯店買1瓶啤酒　刷完卡赫見帳單是212萬元

▲萊勒出差時在飯店花了「新台幣212萬元」買了一瓶啤酒。（圖／翻攝自twitter／@plalor）

實習記者賴韻如／綜合報導

史上最貴啤酒！澳洲板球記者彼得．萊勒（Peter Lalor）日前至英國曼徹斯特出差時，在Malmaison飯店內購買了一瓶原價5.5英鎊（約新台幣212元）的啤酒，沒想到刷完卡後，才發現這瓶啤酒要價5萬5315.12英鎊（約新台幣212萬元）

。

據BBC報導，萊勒5日於推特上發布一張Deuchers IPA啤酒照並寫道，「看到這啤酒了嗎？這是史上最貴的啤酒，我在馬爾馬遜酒店（Malmaison Hotel）花了5萬5315.12英鎊買了這瓶啤酒。」萊勒接著解釋，那天晚上他點了一瓶啤酒，隨後一名女員工便拿著帳單前來，「當時我沒有戴上老花眼鏡，給她信用卡後只說了一句不用收據，對方就離去了。」

See this beer? That is the most expensive beer in history.

I paid $99,983.64 for it in the Malmaison Hotel, Manchester the other night.

Seriously.



Contd. pic.twitter.com/Q54SoBB7wu — Peter Lalor (@plalor) September 5, 2019

萊勒說，過沒多久他第六感突然覺得哪裡不對勁，於是便上前詢問，「我到底是花了多少錢買啤酒？」女員工低頭查看後便開始摀嘴傻笑，「但她沒告訴我我到底花了多少錢，只說她會處理好這件事。」隨後女員工就去請求經理協助，經理也急忙處理這件事，並告知萊勒他們將會盡速進行退款。

過了幾天萊勒依舊沒有收到退款通知，直到接到妻子的電話後，才發現萊勒的銀行帳戶竟足足少了了5萬5315.12英鎊。萊勒感嘆，該筆交易已經毫無疑問是誤刷，卻還是被告知需要等待10個工作天才能進行退款。對此，馬爾馬遜酒店也在萊勒發布推文的1個半小時後出面道歉，承諾會對此事展開調查，並且盡速解決。