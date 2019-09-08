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謝志偉酸柯文哲沒資格道歉　「因為陳菊，才有很多白目男能滿口胡言」

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▲▼謝志偉發文挺陳菊。（圖／翻攝謝志偉臉書）

▲謝志偉發文挺陳菊。（圖／翻攝謝志偉臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

台北市長柯文哲6日受訪稱總統府祕書長陳菊是「比較肥的韓國瑜」，引來議論。對此，總統府秘書長陳菊並沒有放在心上，認為只是無聊的口舌之外，而駐德代表謝志偉則在臉書發文力挺陳菊。

謝志偉表示，陳菊是1979年美麗島事件的政治犯，差點判死刑，最後坐了六年牢，連遺書都寫好了，後事也交待了！而柯文哲自詡作為台大醫院醫生，見過多少病人的生死云云，「但可曾像陳菊作為戒嚴時代在牢房裏面臨自己的生死一線？！」

謝志偉說，陳菊一出獄，立即化悲憤為力量，義無反顧地繼續投身台灣民主運動，至今未輟。後來，謝志偉聽陳菊回憶當年美麗島事件，有幾名國際特赦組織的德國人協助救了她，一直到出獄多年後，陳菊造訪德國和其中一個叫「Klaus」的碰面，並親自謝謝他及其團隊的書信陪伴與戮力營救。

謝志偉說，上一趟駐德時，有幸認識這位「Klaus」，他當時跟我說的話，「她（陳菊）是個勇敢的女性，始終如一！（Sie war und ist eine mutige Frau!)」

謝志偉想告訴柯文哲「您不須道歉，您沒資格。」並大讚陳菊沒有白坐牢，「因為她，才有很多白目男能滿口胡言而不必坐牢；陳菊不是『比較肥的韓國瑜』，她是個比許多面對台灣趾高氣昂、面對中國卑躬屈膝的白目男、弱『雞』男還高貴的勇氣女；她化悲憤為力量，你們化力量為悲劇，高下立判了，不是嗎？」

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