堅持是形容詞！柯文哲不向陳菊道歉　要扭轉貼標籤獵巫文化

▲柯文哲出席台北千人大縱走活動。（圖／記者張榮恩攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲6日稱總統府祕書長陳菊是「比較肥的韓國瑜」，引來外界質疑是人身攻擊。7日被問到會不會跟陳菊道歉？柯文哲說，「當然不會」，講了就講了，接著還表示，這就是為什麼台灣政治人物都不太敢講話，因為就抓住一個字就猛打，「也許他不是一個很好的形容，但是對我來講，胖的、瘦的、矮的、高的，只是一個形容」，直言很討厭台灣這種文化，要去扭轉。

7日走完大縱走登上七星山主峰後，柯文哲稍作喘息緊接著就接受媒體聯訪。被問到評論陳菊是「比較肥的韓國瑜」一事，柯文哲說，「我對陳菊沒有好感啊」，高雄會輸成那樣，民進黨在高雄市執政20年在高雄縣執政30年，最後以這種結局收場，坦白講那要深刻檢討的，當然被講的人都不高興。

柯文哲說，現在兩個政黨的板塊其實是流動很快，但不要忘記，2018年11月24日，討厭民進黨在當時台灣是主流力量，「不要看小英的民調很高，其實那是不穩定，要不是因為香港問題，一下子…，所以我說如果一對一，最後還是小英贏，因為芒果乾還是贏過發大財」；柯表示，但他很討厭這種狀況，「為什麼我在主觀上我是比較支持郭台銘？我希望台灣有一個機會重開機，坦白講我跟郭台銘一點都不認識」。

至於是否會跟陳菊道歉？柯文哲斬釘截鐵表示，「當然不會啊」，講了就講了，為什麼會造成台灣政治人物都不太敢講話？因為就抓住一個字就猛打、貼標籤興風作浪，「也許它不是一個很好的形容，但是對我來講，胖的、瘦的、矮的、高的，只是一個形容」。柯還透露，昨天幕僚跟他講方案1、方案2、方案3，「我說我還有最後一個方案，我很討厭台灣這種文化，要去扭轉他」。

柯文哲表示，每個人還是有他的信念，自己就很討厭台灣社會這種抓住一個字然後就開始，不管是獵女巫、燒女巫，然後晚上call in節目，「國家最後會弄到死掉」，這社會還有更重要的事情要做，常常整個國家陷入那種選戰技術的巡迴，「我是很討厭」。

