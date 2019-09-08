影／曾被封「女柯P」！蔣月惠臉書怒PO41字...狂批柯文哲：看不起女人的媽寶

記者戴若涵／綜合報導

屏東縣議員蔣月惠2018年中旬在「公勇路拆遷案」抗爭時，怒咬女警一口引發外界關注，事後認真為民服務的事蹟被揭露，瞬間由黑翻紅。她8日中午在臉書粉絲專頁發文，怒指台北市長柯文哲是「媽寶」、「看不起女人」，再掀網友討論！

▲蔣月惠指稱台北市長柯文哲是媽寶。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲日前稱「女人不化妝上街嚇人」、「陳菊是比較肥的韓國瑜」等言論，掀起外界熱議，不少政治人物紛紛痛批「歧視女性」！蔣月惠也在臉書上發表看法，直說「柯文哲是位媽寶，一生沒受過什麼挫折，自認高智商，潛意識中，看不起女人，其實是一位長不大的孩子」。

許多網友見到PO文後，紛紛留言表示，「今日最中肯」、「我也愈來愈不喜歡柯了，2014年那個令人感動的柯去哪裡了」、「他一生最大的挫折就是聯考失利重考才上台大」；但也有人認為，「批評他不代表會有版面，如覺得他不努力沒有經歷挫折就可以有現在成就，那您也可如法炮製」、「不要只憑媒體論斷他人，以免自誤誤人」。

回顧過往，蔣月惠因「拆遷案咬警」一度成為媒體寵兒，還曾被封為「女柯P」，進而與柯文哲會面。回顧當時，蔣月惠剛到現場與柯打招呼，還先出手熊抱，隨後有媒體打趣，「要不要再抱一下？」，柯文哲連忙插話「妳不要聽她的」，結果不久後蔣月惠受訪稱，以前喜歡柯是認為對方很能開玩笑、很親近，實際接觸後卻感覺，「他其實也是被擺佈的，為了他的政治前途」，更稱「不爽被叫女柯P」！

▲蔣月惠臉書PO文。（圖／翻攝自Facebook／蔣月惠縣議員服務專區）

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