蔡英文深入韓國瑜大本營　拉抬蔡培慧、陳癸佑立委聲勢

▲總統蔡英文到南投，替立委參選人蔡培慧、陳癸佑拉抬聲勢。（圖／蔡培慧辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文8日到南投，不僅深入被認為是國民黨主席吳敦義的地盤，更是「韓家軍」大本營，替民進黨立委參選人蔡培慧（烏溪線）、陳癸佑（濁水溪線）拉抬聲勢；同時，她也跟南投的競選幹部座談，商討「總統連任、國會過半」的選戰策略。

民進黨主席卓榮泰表示，蔡培慧是現任不分區參選區域立委的典範，在國會問政表現一流，遠遠勝過該區對手女立委，因此勇敢地回鄉投入區域立委的選戰，起跑至今熱力十足、挨家挨戶的拜訪，已經引起地方父老極大的迴響。

卓榮泰表示，蔡培慧要將豐富的政策推動經驗與學術界的研究素養結合，貢獻給南投鄉親。其次，陳癸佑鄉長是優秀的民進黨籍在地公職，出身警界，長期深入經營基層，水里鄉長任內更是建設有成、政通人和。

▼總統蔡英文到南投，替立委參選人蔡培慧、陳癸佑拉抬聲勢。（圖／蔡培慧辦公室提供）



卓榮泰說，此次由民進黨強力徵召，挑戰問鼎艱困選區，他的執政績效在水里備受稱道，更要深入每位南投鄉親的心裡，也充滿著突破女超人障礙的信心，要向勝選目標挺進。

卓榮泰認為，南投是國民黨主席吳敦義的地盤，也是「韓家軍」的大本營之一，他誓言一定全力投入這個「主席戰區」提振戰力、決戰村里，絕對不會缺席，「明年一月大選，中台灣是勝負的關鍵所在，懇請南投鄉親全力為蔡培慧、陳癸佑拉票，送兩位最優秀的人才進軍國會，共同守護大台灣！」

▼總統蔡英文到南投，替立委參選人蔡培慧、陳癸佑拉抬聲勢。（圖／蔡培慧辦公室提供）

