客人要換電瓶！　師傅休假半小時趕到府「答應對方要求」：整個心都涼了

▲原PO說，因公司離他的住家大概要20、30分鐘的車程，就請客人等一下，半小時後到對方家，也順利更換完電瓶。（圖／示意照）

記者陳俊宏／綜合報導

一名汽修師傅在休息日幫客人換電瓶，但換完聽到對方說的話，「整個心都涼了，熱忱服務的心早晚會消失的。」有網友直呼，「把舊品裝回去吧，跟他說『明天我再來』！」

這名師傅今天（8日）在「爆怨公社」臉書社團說，今周日是休息日，但接到客人訊息「我的車子沒電了要換電池，你可以來幫我處理嗎？」他心想早上還沒什麼事，先幫客人處理，這樣假日才不會沒車用，於是就答應帶電瓶去對方家。

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師傅表示，因公司離他住的地方大概要20、30分鐘的車程，就請對方等一下，半小時後到對方家，也順利更換完電瓶；此時，客人開口說，「老闆，我可以明天給你嗎？家裡沒有現金。」

▼有網友建議師傅，「電池先拔起來啊 ，明天有錢再說。」（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

「喔！沒問題啊！」原PO指出，「於是我答應了客人的要求，整個心都涼了，熱忱服務的心早晚會消失的。」

對此，其他網友留言，「應該先報價給他，好讓客人傳好現金等你」、「把舊品裝回去吧，跟他說『明天我再來』」、「先報價+假日津貼+路程費=現金交易，ok再出發吧」、「電池先拔起來啊 ，明天有錢再說 ，只是明天要收兩次工錢。」