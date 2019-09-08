「台灣男生都好不會接吻」　她回憶最愛「單唇吻」：融死我了！只遇過一個

▲您喜歡怎樣的接吻呢？（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友發文說，「我發現台灣男生都好不會接吻啊」，她最愛「單唇式的吻」，引發熱烈討論，也讓不少人好奇什麼是「單唇吻」？國外網站曾列出11種接吻方法，包括「天使之吻」、「蜘蛛人式接吻」和唯一沒碰嘴的「蝴蝶之吻」等，並能從不同的親吻方式中，悄悄看出情侶之間的關係。

女網友7日深夜在「爆怨公社」臉書社團表示，台灣男生似乎以為接吻一定都要舌頭伸過對方口腔，「只懂得這招法式接吻，舌頭亂攪一番。但是我最喜歡的是單唇式的吻，這輩子只遇過一個男友是加拿大華裔的男生，他懂得這樣吻，融死我了.....我相信來這裡，一定會釣出一堆7pupu的男生。」

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對此，許多網友留言，「人外有唇，天外有舌！妳只是還沒碰到台灣高手而已」、「我還遇過，接吻方式跟蛇吐信一樣，我白眼都不知道翻到哪了⋯⋯我應該先喝點雄黃酒再跟他接吻，看他會不會獻出原形」、「還好我老公的吻技就很強，不用伸舌頭也不用動手，可以讓我暈」、「還有男生用剔牙式接吻法，真的是…搞什麼鬼啊。」

▼您試過「天使之吻」嗎？（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

也有人直言，「我不喜歡喇舌，我覺得有點...抱歉，處女座的龜毛，我覺得摸就好了，舔來舔去很噁心。」還有人妻回憶，「老公跟我第一次接吻也是突然就伸舌頭了！那種蛞蝓感，我到現在還是不喜歡。」不少人則好奇什麼是單唇式的吻，「對方輕輕碰觸一下嗎？」

國外網站《Little Things》就曾列出11種接吻方法，並從不同的親吻方式中，悄悄看出情侶之間的關係，您的另一半是怎麼吻您的呢？

1、單唇吻

親吻時只集中在單一的嘴唇上，比起侵略性的激吻，這更能帶來幸福感。

2、親臉頰

直接了當傳達愛意給對方：「我喜歡你」，是很浪漫的舉動；但這個吻也可視為親情或友情的表現。

▼不同的接吻方式能帶來不同的感覺。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pexels）

3、閉唇式接吻

緊閉雙唇，表示你們是剛交往沒多久的情侶，對於彼此心房還未完全敞開；如果是已經交往一段時間的情侶，仍選擇這樣接吻的話，表示你們之間需要花更多時間溝通和經營感情。

4、法式熱吻

也就是舌吻，具有強烈想要了解對方的含意，或是想要有進一步的發展；但若是感覺還沒到，可能會感覺不舒服。在進行法式熱吻的同時，記得別說話，只要用心感受就對了。

5、蜘蛛人式接吻

顛倒的吻帶有一點新鮮和驚喜的感覺，一般只有在床上才方便進行；若是發生在「老夫老妻」身上，表示你們仍在尋找生活中的樂趣，並試著想加入一些刺激的元素，讓愛擦出不一樣的火花。

6、輕咬式接吻

輕輕咬一下對方嘴唇的親吻方式，這表示想要有進一步的肉體接觸，想藉此尋求另一半的同意。

▼情侶之間常會接吻。（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

7、紳士之吻

溫柔的吻是希望讓對方有所期待，欲擒故縱。試著先互相接觸嘴唇，刺激大腦電流流動，等到對方難耐表現出焦躁時，再給予令對方滿足的激情熱吻。

8、天使之吻

常親吻額頭或是唇邊，給予對方像天使一樣的保護和安全感，優雅且尊重，同時也是一種信任的表現，一般發生在情侶分開或是伴侶睡覺時；這種吻帶給人的感覺，有時甚至超越激烈的吻。

9、濕吻

常發生在熱戀期的情侶身上，另一半希望將你完全占有，因此親吻方式大膽又直接，比深吻還要激烈。

10、啄吻

有如禽鳥類啄食的動作，嘴唇接觸的時間非常短，有些交往很久的情侶會用此方式打招呼；也會發生在剛交往的害羞小倆口身上。

11、蝴蝶之吻

這是唯一沒有碰觸嘴唇的接吻，兩人臉靠臉，常在剛交往的情侶身上可見。同時也是表達親密感的舉動。

▼使用高難度動作接吻也大有人在。（圖／示意照／翻攝librestock網站）