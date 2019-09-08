　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「台灣男生都好不會接吻」　她回憶最愛「單唇吻」：融死我了！只遇過一個

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼接吻。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲您喜歡怎樣的接吻呢？（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友發文說，「我發現台灣男生都好不會接吻啊」，她最愛「單唇式的吻」，引發熱烈討論，也讓不少人好奇什麼是「單唇吻」？國外網站曾列出11種接吻方法，包括「天使之吻」、「蜘蛛人式接吻」和唯一沒碰嘴的「蝴蝶之吻」等，並能從不同的親吻方式中，悄悄看出情侶之間的關係。

女網友7日深夜在「爆怨公社」臉書社團表示，台灣男生似乎以為接吻一定都要舌頭伸過對方口腔，「只懂得這招法式接吻，舌頭亂攪一番。但是我最喜歡的是單唇式的吻，這輩子只遇過一個男友是加拿大華裔的男生，他懂得這樣吻，融死我了.....我相信來這裡，一定會釣出一堆7pupu的男生。」

請繼續往下閱讀...

對此，許多網友留言，「人外有唇，天外有舌！妳只是還沒碰到台灣高手而已」、「我還遇過，接吻方式跟蛇吐信一樣，我白眼都不知道翻到哪了⋯⋯我應該先喝點雄黃酒再跟他接吻，看他會不會獻出原形」、「還好我老公的吻技就很強，不用伸舌頭也不用動手，可以讓我暈」、「還有男生用剔牙式接吻法，真的是…搞什麼鬼啊。」

▼您試過「天使之吻」嗎？（圖／示意照／翻攝免費圖庫pakutaso）

▲接吻 。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

也有人直言，「我不喜歡喇舌，我覺得有點...抱歉，處女座的龜毛，我覺得摸就好了，舔來舔去很噁心。」還有人妻回憶，「老公跟我第一次接吻也是突然就伸舌頭了！那種蛞蝓感，我到現在還是不喜歡。」不少人則好奇什麼是單唇式的吻，「對方輕輕碰觸一下嗎？」

國外網站《Little Things》就曾列出11種接吻方法，並從不同的親吻方式中，悄悄看出情侶之間的關係，您的另一半是怎麼吻您的呢？

1、單唇吻
親吻時只集中在單一的嘴唇上，比起侵略性的激吻，這更能帶來幸福感。

2、親臉頰
直接了當傳達愛意給對方：「我喜歡你」，是很浪漫的舉動；但這個吻也可視為親情或友情的表現。

▼不同的接吻方式能帶來不同的感覺。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pexels）

▲▼夜店親吻。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

3、閉唇式接吻
緊閉雙唇，表示你們是剛交往沒多久的情侶，對於彼此心房還未完全敞開；如果是已經交往一段時間的情侶，仍選擇這樣接吻的話，表示你們之間需要花更多時間溝通和經營感情。

4、法式熱吻
也就是舌吻，具有強烈想要了解對方的含意，或是想要有進一步的發展；但若是感覺還沒到，可能會感覺不舒服。在進行法式熱吻的同時，記得別說話，只要用心感受就對了。

5、蜘蛛人式接吻
顛倒的吻帶有一點新鮮和驚喜的感覺，一般只有在床上才方便進行；若是發生在「老夫老妻」身上，表示你們仍在尋找生活中的樂趣，並試著想加入一些刺激的元素，讓愛擦出不一樣的火花。

6、輕咬式接吻
輕輕咬一下對方嘴唇的親吻方式，這表示想要有進一步的肉體接觸，想藉此尋求另一半的同意。

▼情侶之間常會接吻。（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

情侶,戀愛,愛情,美好,浪漫,交往,親吻,接吻。（示意圖／Pixabay）

7、紳士之吻
溫柔的吻是希望讓對方有所期待，欲擒故縱。試著先互相接觸嘴唇，刺激大腦電流流動，等到對方難耐表現出焦躁時，再給予令對方滿足的激情熱吻。

8、天使之吻
常親吻額頭或是唇邊，給予對方像天使一樣的保護和安全感，優雅且尊重，同時也是一種信任的表現，一般發生在情侶分開或是伴侶睡覺時；這種吻帶給人的感覺，有時甚至超越激烈的吻。

9、濕吻
常發生在熱戀期的情侶身上，另一半希望將你完全占有，因此親吻方式大膽又直接，比深吻還要激烈。

10、啄吻
有如禽鳥類啄食的動作，嘴唇接觸的時間非常短，有些交往很久的情侶會用此方式打招呼；也會發生在剛交往的害羞小倆口身上。

11、蝴蝶之吻
這是唯一沒有碰觸嘴唇的接吻，兩人臉靠臉，常在剛交往的情侶身上可見。同時也是表達親密感的舉動。

▼使用高難度動作接吻也大有人在。（圖／示意照／翻攝librestock網站）

情侶,情人,戀人,兩性。（圖／取自librestock網站）

ET快訊
南投貨車酒駕擦撞女騎士！車頭「撞爛全毀」2人噴飛慘死
布丁雪糕咬一口驚見「長觸角黑珍珠」！　網崩潰：童年毀壞
早上7點就來排！「山竹」首賣138盒1分鐘秒殺
櫃檯辣姐坐看30年「愛的啪啪」　搖頭嘆：客人水準變好差
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南媽下班見草叢男女「一到晚上變了樣」…問神壇出事　女兒：騎車別亂看

一張圖看中秋連假國道疏運措施　每日0至5時免收費、國5高乘載管制

拆布丁雪糕吃！一咬下藏「長觸角黑珍珠」近看嚇傻　千人全崩潰：童年毀壞

星宇航空首航點曝光！澳門、峴港、檳城中選　「新制服10月先登場」

「台灣男生都好不會接吻」　她回憶最愛「單唇吻」：融死我了！只遇過一個

影／「中秋颱風琵琶」恐生成影響台灣？　彭啟明說關鍵時間點：先別緊張

快訊／北北基大雨特報！中秋連假變天？　吳德榮：周六日受颱風影響機率高

影／低壓帶包圍灌大雨「全台防雷雨」！16號琵琶颱風下周恐生成　法西撲日大迴轉

色彩占卜／大忙人、緊繃族快看！　選到它一定要獨處沒開玩笑

好市多中秋大亂鬥！結帳排2.5小時、3歲童昏倒　「人手一袋」竟為搶冰塊爆口角

空姐唱《傻子》淘汰蕭敬騰師妹　 林宥嘉：沒想到這麼會唱！

網戀7個月...初見女友卻車禍癱瘓　男照顧3年不離棄：等她康復要娶

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

被歧視...16歲少年心中是個女生 他瞞父扮女裝做自己：更有自信

素人選手一開口驚艷林宥嘉　陷抉擇：很好聽欸！怎麼辦！？

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

「暌違16年」首批山竹通檢疫！家樂福144盒搶先賣...網瘋：來搶

11歲女孩自彈自唱徐佳瑩《出口》　周湯豪親送擁抱：我非常喜歡她的表演

「負鼠」台上爆哭...蕭敬騰傻眼　艾怡良：你今天唱得太好了!

警察「杜賓犬」挑戰瓦干達「黑豹」　嗆爆：我是素人但不吃素！！

台南媽下班見草叢男女「一到晚上變了樣」…問神壇出事　女兒：騎車別亂看

一張圖看中秋連假國道疏運措施　每日0至5時免收費、國5高乘載管制

拆布丁雪糕吃！一咬下藏「長觸角黑珍珠」近看嚇傻　千人全崩潰：童年毀壞

星宇航空首航點曝光！澳門、峴港、檳城中選　「新制服10月先登場」

「台灣男生都好不會接吻」　她回憶最愛「單唇吻」：融死我了！只遇過一個

影／「中秋颱風琵琶」恐生成影響台灣？　彭啟明說關鍵時間點：先別緊張

快訊／北北基大雨特報！中秋連假變天？　吳德榮：周六日受颱風影響機率高

影／低壓帶包圍灌大雨「全台防雷雨」！16號琵琶颱風下周恐生成　法西撲日大迴轉

色彩占卜／大忙人、緊繃族快看！　選到它一定要獨處沒開玩笑

好市多中秋大亂鬥！結帳排2.5小時、3歲童昏倒　「人手一袋」竟為搶冰塊爆口角

南投貨車酒駕擦撞女騎士！車頭「撞爛全毀」7人急送醫　2人噴飛慘死

LINE簡訊曝光 「緊急動員韓粉歸隊！」　韓國瑜婉謝黨中央好意

大谷翔平相隔14場開轟　猛打賞5打點生涯單場最佳

華聞快遞／台山核電一期工程全面建成　為中法最大能源合作專案

20人疑土城→三峽尋仇...被抓包喊：去烤肉！警一搜草叢驚見「西瓜刀+甩棍」

她嫁來8年第一次烤肉！　木炭剛放下去…員警上門關切：有住戶檢舉妳

台南媽下班見草叢男女「一到晚上變了樣」…問神壇出事　女兒：騎車別亂看

尼克狂說「很忙」不準備婚禮！　粉絲氣炸幫譙…Ashly「我就是外籍新娘」吐心聲

中秋節腳步近了走私蠢動　海巡威力掃蕩守治安

「偷月餅禮盒」遭婦人尾隨告發　男喊冤：掉機車旁沒人來拿...

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

高二妹勞動換愛心餐！班導：妳最..

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關..

低壓帶包圍全台雷雨！16號琵琶..

北北基大雨特報！中秋連假變天？..

發票中4千卻掰了！網見證悲催時..

遇男友前任！現任爽反擊：她臉超..

好市多搶冰塊爆口角！3歲童昏倒

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」..

即／山竹來了　家樂福144盒開..

《彭博》專訪館長！網往下看提醒..

中班弟模型屋作業！叔叔1hr神..

台男怨妻18萬住月子中心　網：..

她搭車一個動作　長輩嚇壞：妳坐

中鋼月餅員工限定！他一咬下驚為..

更多熱門

相關新聞

住廟正對面　半夜11點連續鞭炮轟炸

宮廟遇到活動或節慶時，通常會放鞭炮、敲鑼打鼓來慶祝，雖然這是信徒們對神明表達尊敬的方式，但對住在附近的居民來說，可能已經影響到生活品質。一位媽媽表示，她家正後方的土地公廟昨天晚上11點還在放鞭炮，兒子好不容易睡著又被嚇醒，今天早上7點半又開始大聲播放音樂，配上大龍炮巨響，讓他們一家人實在不得安寧。

80元排骨便當「刀工細膩」薄可透光

兒為看媽大便　「撞開門衝廁所」慘雷殘

兒想吃鰻魚媽敷衍　他舉手店員笑翻

閨蜜婚禮當天放鳥！新娘傻：還想反炸我

關鍵字：

接吻爆怨公社情侶

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

8歲女童買「威而鋼」！母親哽咽曝真相

女自備便當盒打包好市多碎洋蔥　被拍公審惹議

帥警抓逃犯慘遭「砍頭」　10天後結婚

紅茶店老闆外送撞死　潮州人淚別

松田康博重開fb發聲明：祝福台灣

網公認「最討厭女生Top10」！他見第2名崩潰

高二妹勞動換愛心餐！班導：妳最後盛　姐聽原因心碎

外送員爬6樓狂譙！開門瞬間超羞愧

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

愛吃生魚片！他3年後肝臟「被吃掉」

低壓帶包圍全台雷雨！16號琵琶恐生

電子煙更毒...蔡依林驚：我全世界最後知道？

北北基大雨特報！中秋連假變天？「受颱風影響機率高」

YouTuber實地解密《德魯納》陰間隧道對面風景

凌晨被40kg汪壓床　原來妹妹尿尿了

更多

最夯影音

更多

空姐唱《傻子》淘汰蕭敬騰師妹　 林宥嘉：沒想到這麼會唱！

網戀7個月...初見女友卻車禍癱瘓　男照顧3年不離棄：等她康復要娶

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

被歧視...16歲少年心中是個女生 他瞞父扮女裝做自己：更有自信

素人選手一開口驚艷林宥嘉　陷抉擇：很好聽欸！怎麼辦！？

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面