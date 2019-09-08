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生女兒腦波變好弱…她秀出12排髮飾「多到能擺攤」！　媽媽們共鳴：包色不手軟

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▲▼生女兒買不完。（圖／李姓網友授權提供）

▲從知道懷的是女兒那一刻，就開始瘋狂買。（圖／李姓網友授權提供）

記者黃可昀／綜合報導

很多媽媽生女兒後，內心的公主魂會突然被喚醒，每天都想把孩子打扮得漂漂亮亮，不僅有買不完的衣服鞋子，光綁頭髮的飾品就琳瑯滿目。一名李姓媽媽表示，生完女兒後「腦波變很弱」，看到小孩子的服裝或配件都覺得好可愛，等到回過神來，家裡的髮飾已經多到可以擺攤，「打從知道是女兒的那刻開始，就是沒完沒了的買！」

▲▼生女兒買不完。（圖／翻攝自爆怨公社）

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▲很多媽媽都有同樣症頭。（圖／翻攝自爆怨公社）

李姓媽媽在臉書《爆怨公社》PO出女兒照片，連雨衣都是浮誇的艾莎公主，平時綁個頭髮更是要花大把時間，因為光髮飾隨便就能拿出10幾排，蝴蝶結、小花、Hello Kitty等等造型應有盡有，完全不用擔心找不到適合搭配的。

►生火了！連我媽都用到發光

▲▼生女兒買不完。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲同樣款式也一定要每種顏色都包起來。（圖／翻攝自爆怨公社）

其他媽媽看到PO文，全超有共鳴地說，「我也是！買到郵差問我媽，我怎麼這麼愛買啊？」「女兒就是包款包色不手軟。」「原來我們都一樣，我甚至不喜歡外面的花色，還買縫紉機自己做頭飾。」「生女兒真的不得了啊啊啊～荷包失守。」「生女兒就是衣櫃一直在爆炸。」

還有很多人對於原PO的購買力感到佩服，「妳這是在直播賣東西吧！」「這是去夜市把整攤搬回來了吧！」「我剛剛以為是在賣的，掛的好整齊呀。」「髮飾這種程度已經是賣家了。」「看到妳這情況，我就放心了，原來我自制力還是挺強的！」

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