開學日記人母看傻！小孩4行半大哭窮　「沒到101二三十層樓過」萬人笑爛

▲原PO貼出孩子的日記，直呼看了超傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

小朋友在寫作業時，經常意外大爆家裡各種猛料，讓爸媽看得是好氣又好笑。一位人母看到小孩開學寫的日記，忍不住拍下照片出賣孩子，「嘖嘖嘖～誰家小孩開學寫的日記讓人很傻眼的。」看到日記內容後，上萬人都笑崩，「嚇我一跳，我以為是我兒子寫的」、「很老實的孩子」、「給個捐款帳號應該會很熱烈。」

這位媽咪在臉書《爆怨公社》貼出孩子的日記，文中傻眼直呼，「嘖嘖嘖～誰家小孩開學寫的日記讓人很傻眼的」。仔細看看照片，小朋友似乎是在寫聯絡簿，只見「日記、語文、生活學習園地」的欄位有4行半鉛筆字，題目則應該是老師希望小朋友分享最近有沒有去哪裡玩，內容如下：

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「我最近都沒有出去玩，因為家裡窮到一個爆炸，所以我從來沒去過機場，甚至連到臺灣下半部都沒去過，似乎也沒做（坐）過高鐵，也沒到101二三十層樓過，不管怎樣，反正就是家裡超窮。」

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▲小朋友的「哭窮」日記讓網友笑瘋。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文吸引超過1.2萬人按讚，網友紛紛笑噴，「好厭世的港覺」、「最近發生的事……所以是家道中落就對了」、「我住台灣下半部，也想看看台灣上半部長怎樣」、「阿姨也好窮，只站在101外面仰望，還沒走進去過」、「一種不然你想怎樣的態度」、「直接報清寒家庭ㄌ」、「家裡只有一輛跑車沒坐過高鐵。」

有人則是認為，小朋友會這樣寫似乎有些不妥，「只有我覺得這孩子不知足嗎？誰願意家裡窮？哪個父母不想讓孩子過好生活」、「這小鬼要是我小孩會被我揍」、「孩子如果爸媽有能力能讓你過好日子，他們會不要嗎」、「我是父母的話難過死了，這麼小就這麼會抱怨。」

不過也有網友幫忙緩頰，「沒辦法呀！同儕之間就是會分享，我覺得多少被影響了，希望孩子不會因此憤世嫉俗」、「這樣就不用寫暑假那些參觀，旅遊的作業了，好聰明」、「小孩之間超會比較的，你沒經歷過嗎？長大之後才會覺得超北七」、「可以趁機教小孩正確觀念啦！窮富不是靠這些來定義的，孩子還不懂，然後多帶他出去玩，可能很想出去玩很久了。」

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