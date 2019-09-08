異鄉求醫辭世！辛巴威前總統遺體明起程歸國　女兒現身新加坡

▲ 穆加比自今年4月以來都在新加坡接受治療。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

辛巴威前總統穆加比（Robert Mugabe）6日在新加坡去世，享壽95歲。根據家屬7日的說法，載運穆加比遺體的班機將於9日自新加坡啟程，預計11日飛抵辛巴威。儘管一名官員7日透露穆加比會葬在首都哈拉雷的英雄廣場，但家屬仍未鬆口確切的下葬地點。

根據美聯社等外媒報導，穆加比生前遠赴新加坡尋求醫療協助，但6日上午在當地去世，辛巴威同日宣布穆加比是「國家英雄」，隨即展開為期數日的全國官方哀悼，並於7日降半旗致哀。穆加比的家屬發言人利奧（Leo Mugabe）表示，目前正在籌備運送遺體的程序，預計穆加比的遺體11日會運抵辛巴威。

對此，辛巴威訊息副部長穆托迪（Energy Mutodi）表示，穆加比將依照傳統慣例下葬於英雄廣場，「那是他應該長眠的地方。」不過，利奧提到，目前相關細節還沒有全部到位，家屬仍在考慮下葬地點。

▲ 訪客抵達新加坡殯儀館。（圖／路透）

▲ 穆加比女兒博娜（Bona Mugabe）7日也來到新加坡殯儀館。（圖／路透）

根據辛巴威傳統慣例，國家英雄會被葬在首都哈拉雷（Harare）的英雄廣場（Heroes Acre），但政府也允許死者家屬自行選擇埋葬地點。

事實上，穆加比自辛巴威1980年獨立以來，掌權時間將近37年，任內執行許多具爭議性的政策，包括操縱大選投票、恐嚇威脅反對派及掠奪國內白人農民土地等，使得辛巴威受到國際制裁多年，也被冠上「萬年總統」的封號，最後在2017年軍方接管權力後下台。

▼ 辛巴威7日降半旗致哀。（圖／路透）