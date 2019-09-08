大馬18架蘇愷戰機「剩4架能飛」　馬哈迪：正與俄談判軍購米格-35

▲米格-35戰機。（圖／翻攝自米格飛機製造集團官網）



記者林彥臣／綜合報導

馬來西亞首相馬哈迪出訪俄羅斯海參崴，接受俄媒《衛星通訊社》訪問表示，正在與俄羅斯談判軍購新一批米格-35相關事宜，希望能夠藉這個機會，更換新一批的機隊。

馬哈迪指出，貸款會是非常有效率的一種合作方式，但是需要考慮貸款的利息不能太高，以及還款模式的問題，舊的戰機很難轉售，因此必須認真考慮返還舊戰機的可行性。

馬哈迪補充，目前談判已經在進行，不是與俄羅斯政府，而是與俄羅斯的軍火公司，目前正在研究返還舊米格機、購買新型號米格-35的提議，但即使用這種合作模式，馬來西亞政府還是必須要支付很大筆的金額，馬來西亞不是一個投入很多國防預算的國家，國防預算只佔年度預算的2%，教育佔35%，雙防還在持續談判。

▲大馬蘇愷30。（圖／取自馬來西亞空軍）



大馬國防部長在2018年向國會坦承，18架蘇愷30戰機中僅4架堪用，其中最新的一批蘇愷30戰機裝備時間還不到10年，甚至有網友因此怒轟前朝政府的行為如同叛國。

▲巴基斯坦「梟龍」戰機。（圖／翻攝自新浪軍事）



大馬在今年初，一度傳出新戰機屬意法國的「飆風」（Rafale）戰機或歐洲戰機（Eurofighter）公司的「颱風」（Typhoon）戰機，但是歐盟方面以種植棕櫚導致濫墾濫伐以及野生動植物棲息地遭破壞的理由，打算逐步淘汰棕櫚油，導致身為全球第二大棕櫚油生產國大馬備受經濟壓力，因此在今年3月馬哈迪出訪巴基斯坦時表態，有意購買中、巴共同研發的JF-17「梟龍」戰鬥機。

米格-35由俄羅斯「米格航空器集團」所開發生產的多用途戰鬥機，為第四代戰鬥機，最大航速2400km/hr（2.25馬赫），最大升限17500米 / 57400呎，最大航程2000公里。

米格-35搭載主武器包括，R-60短程空對空飛彈、R-27中程空對空飛彈、R-73短程空對空飛彈、R-77中程空對空飛彈、Kh-31A、K-31P反艦飛彈、Kh-35反艦飛彈、Kh-29T、Kh-29L空對地飛彈、Kh-59空對地飛彈。