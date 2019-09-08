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2300多戶社區中秋晚會　鄭文燦到場管委會送畫作祝「更上層樓」

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▲百年大鎮中秋聯歡晚會，鄭文燦到場主委李智傳代表住戶贈畫作。（圖／百年大鎮住戶提供）

▲百年大鎮中秋聯歡晚會，鄭文燦到場主委李智傳代表住戶贈畫作。（圖／百年大鎮住戶提供）

記者楊淑媛／桃園報導

社區中秋晚會是地方首長和民代，和里民互博感情的最佳時機！桃園市龍潭區百年大鎮有住戶2300多戶，是相當少有的超大型社區。市長鄭文燦7日晚間出席百年大鎮中秋聯歡晚會指出，市府將大型社區定義為「一里一社區」，讓道路的維護、長照等公共設施，由市政府來進行，市府也和社區住戶反對養護中心進駐，立場一致。

鄭文燦偕同夫人林俞汝，出席龍潭百年大鎮社區辦理中秋節聯歡晚會，受到主委李智傳及住戶代表等熱絡歡迎。李智傳並代表里民致贈親手繪製（步步高昇，一鳴驚天）公雞畫作一幅，期鄭文燦「更上層樓」！

鄭文燦向數千名住戶表示，他在擔任市長以後，對於像百年大鎮這種大型社區，定義叫做一里一社區，特別把公共設施管理的規定修改，能夠讓道路的維護改為由市政府來進行，市府也會協助社區整個公共設施的維護，而百年大鎮當然還有很多的好傳統，包括長照、社區的藝文活動等推動。

另外，市府也希望百年入口的地方交通要改善，做了新的交通微整形，加了新的公車路牌，不過最近在百年大家很關心的一件事情，就是因為法規的缺失，市府沒有辦法禁止養護中心進來。

然，市政府團隊跟相關單位，經過了很縝密的研究，這家業者雖然他前面取得產權的過程合法，但是要使用的用途，包括裝修的執照，不能用到社區共有的部分，那麼這個部分社區沒有同意，只要沒有同意市政府不會發給開業許可，市府在業者裝修執照到期的時候，假設業者沒有取得執照同意權？將會讓業者了解到居民的心聲，也讓對者解到市府的立場跟決心。

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