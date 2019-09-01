桃園市新住民協會成立　全力守護台灣民主自由

▲陳坤榮主任表示，台灣是新住民朋友的「家」，大家要關心政治，珍惜民主自由。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

為幫小英總統爭取新住民選票，桃園市長辦公室主任陳坤榮、1日代表市長鄭文燦出席「桃園市新住民協會」成立大會，向新住民朋友表示，民主自由是台灣的重要價值，台灣是新住民朋友的「家」，大家要關心政治，珍惜民主自由。首任理事長林桂金表示，市長鄭文燦對新住民的權益與照顧，相當重視，讓新住民朋友非常有感。

陳坤榮說，桃園是一個具多元文化特質的城市，新住民家庭達6萬232個，為了服務更多新移民朋友，市長鄭文燦上任以來，陸續成立新住民委員會、「新住民聯合服務中心」，未來將規劃設置「南區新住民培力中心」，提供創業課程、技藝學習、創業初期風險分攤，希望打造成為新住民創業育成中心，給新住民朋友更多協助，創造更友善的支持環境。

▲桃園市新住民協會成立，林桂金（右三）獲選首任理事長。（圖／記者楊淑媛攝）

出席活動的移民署桃園服務站主任林萬益，樂見又有一個新住民協會的成立，可以幫助更多的新住民，若新住民遭遇問題時，除可透過協會尋求協助，也可向移民署尋求幫忙。對於協會成立後，如有需要，林萬益也歡迎向移民署申請「新住民發展基金」，辦理新住民相關活動或講座，協助新住民適應臺灣生活，並培力新住民及其子女發展成為國家人才。

「桃園市新住民協會」成立大會，由原籍越南的林桂金擔任創會理事長，當選首屆的理監事分別如下：常務理事：陳氏秋(越南)、胡鶯月(越南)。理事：陶艷貞(越南)、吳秉容(泰國)、阮清心(越南)、何汶瑜(緬甸)、段雅芳(越南)、范金荷(越南)、賴玉荷(越南)、杜氏菁(越南)。候補理事：陳漢琳(緬甸)、阮蓓詩(越南)、黎秀貴(越南)。常務監事：李桂梅(越南)。.監事：胡氏娥(越南)、陳阿西(印尼)。