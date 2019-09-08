打臉韓國瑜萬人灌爆…松田康博凌晨重開臉書！還原「被遲到案」：祝福台灣

記者許力方／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日接見東京大學兩岸關係研究小組，致詞時稱「我等日本人25分鐘，今天我沒有遲到」，遭日本學者松田康博發文打臉，「難以理解韓市長及團隊作風」，韓當晚立即認錯道歉，坦承聯繫疏忽。對此，松田8日凌晨緊急發布聲明，不僅向關心的台灣人到謝，也接受市府的聲明與市長道歉。

松田康博8日凌晨1時許透過臉書發出聲明文，針對6日在高雄市發生的「被遲到事件」，向眾多關心的台灣表達謝意，並還原事情經過，談到韓國瑜團隊當晚就已經就聯絡不順說明、致歉，包括「叫我們不要太早到」、「沒有給我們高雄市府相關單位的聯絡方式」、「也沒有事先確認好會面地點」等失誤巧合地串連在一起，造成這次的狀況。

「本人以東京大學兩岸關係研究小組召集人的身分，接受這個說明與道歉。」松田代表接受道歉，並強調，小組成員都有注意到市府的聲明和韓國瑜的道歉，希望風波到此告一段落，他們都是長年研究台灣政治經濟安全、中國外交、兩岸關係以及東亞國際關係的學者，「今後也將會始終如一的關心台灣，祝福台灣！」

▼韓國瑜會見東京大學兩岸關係研究小組，致詞稱「我等日本人25分鐘，今天沒有遲到」。（圖／記者賴君欣攝）



松田當天一聽到韓國瑜說「我等日本人25分鐘」，隨即發文澄清，被上萬名台灣網友留言灌爆道歉，事後負責牽線聯絡的韓競選總部副執行長孫大千馬上認錯，稱行程一個月前就排好，沒有重複確認地點才發生錯誤，市長為了日本貴賓將行程延後，讓雙方會面時間拉長，等25分鐘只是開玩笑。

市府聲明也坦承，因負責與市府聯絡的府外聯絡人疏忽，造成客人跑錯地方，行程延遲與日本參訪團本身無關，客人本身並沒有遲到，市長事前也不知情，現場被記者問及才有所說明。此外，市長也非常重視日方學者來訪，除了準時接見，也正裝表示重視，對於日方跑錯地點延誤，表示理解，並無任何其他想法，日後任何外賓都會再三確認聯絡窗。

●松田康博臉書全文如下：

有關在2019年9月6日在高雄市發生所謂的「被遲到事件」，非常多的臺灣人民關心我們，本人對此表示深切的謝意。

韓國瑜市長的競選團隊在當天晚上向我們說明並致歉。有關聯絡不順的部分，包括叫我們不要太早到、沒有給我們高雄市政府相關單位的聯絡方式、沒有事先確認好會面地點等等失誤湊巧的串在一起，才會造成這次的狀況。本人以東京大學兩岸關係研究小組召集人的身分，接受這個說明與道歉。

另外我們也注意到了高雄市政府的聲明和韓市長的道歉。

總而言之，我們希望此次風波到此告一段落。

我們都是長年以來研究臺灣政治經濟安全、中國外交、兩岸關係以及東亞國際關係等的學者，今後也將會始終如一的關心臺灣。

祝福臺灣，祝大家平安！

東京大學兩岸關係研究小組召集人 松田康博

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