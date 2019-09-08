　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打臉韓國瑜萬人灌爆…松田康博凌晨重開臉書！還原「被遲到案」：祝福台灣

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者許力方／綜合報導

高雄市長韓國瑜6日接見東京大學兩岸關係研究小組，致詞時稱「我等日本人25分鐘，今天我沒有遲到」，遭日本學者松田康博發文打臉，「難以理解韓市長及團隊作風」，韓當晚立即認錯道歉，坦承聯繫疏忽。對此，松田8日凌晨緊急發布聲明，不僅向關心的台灣人到謝，也接受市府的聲明與市長道歉。

松田康博8日凌晨1時許透過臉書發出聲明文，針對6日在高雄市發生的「被遲到事件」，向眾多關心的台灣表達謝意，並還原事情經過，談到韓國瑜團隊當晚就已經就聯絡不順說明、致歉，包括「叫我們不要太早到」、「沒有給我們高雄市府相關單位的聯絡方式」、「也沒有事先確認好會面地點」等失誤巧合地串連在一起，造成這次的狀況。

「本人以東京大學兩岸關係研究小組召集人的身分，接受這個說明與道歉。」松田代表接受道歉，並強調，小組成員都有注意到市府的聲明和韓國瑜的道歉，希望風波到此告一段落，他們都是長年研究台灣政治經濟安全、中國外交、兩岸關係以及東亞國際關係的學者，「今後也將會始終如一的關心台灣，祝福台灣！」

▼韓國瑜會見東京大學兩岸關係研究小組，致詞稱「我等日本人25分鐘，今天沒有遲到」。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼韓國瑜參加日本學界拜會。（圖／記者賴君欣攝）

▲▼韓國瑜參加日本學界拜會。（圖／記者賴君欣攝）

松田當天一聽到韓國瑜說「我等日本人25分鐘」，隨即發文澄清，被上萬名台灣網友留言灌爆道歉，事後負責牽線聯絡的韓競選總部副執行長孫大千馬上認錯，稱行程一個月前就排好，沒有重複確認地點才發生錯誤，市長為了日本貴賓將行程延後，讓雙方會面時間拉長，等25分鐘只是開玩笑。

市府聲明也坦承，因負責與市府聯絡的府外聯絡人疏忽，造成客人跑錯地方，行程延遲與日本參訪團本身無關，客人本身並沒有遲到，市長事前也不知情，現場被記者問及才有所說明。此外，市長也非常重視日方學者來訪，除了準時接見，也正裝表示重視，對於日方跑錯地點延誤，表示理解，並無任何其他想法，日後任何外賓都會再三確認聯絡窗。

●松田康博臉書全文如下：

有關在2019年9月6日在高雄市發生所謂的「被遲到事件」，非常多的臺灣人民關心我們，本人對此表示深切的謝意。

韓國瑜市長的競選團隊在當天晚上向我們說明並致歉。有關聯絡不順的部分，包括叫我們不要太早到、沒有給我們高雄市政府相關單位的聯絡方式、沒有事先確認好會面地點等等失誤湊巧的串在一起，才會造成這次的狀況。本人以東京大學兩岸關係研究小組召集人的身分，接受這個說明與道歉。

另外我們也注意到了高雄市政府的聲明和韓市長的道歉。

總而言之，我們希望此次風波到此告一段落。
我們都是長年以來研究臺灣政治經濟安全、中國外交、兩岸關係以及東亞國際關係等的學者，今後也將會始終如一的關心臺灣。
祝福臺灣，祝大家平安！

東京大學兩岸關係研究小組召集人 松田康博

►超爽DER！點我現賺 2200

ET快訊
好市多中秋大亂鬥！結帳排2.5小時「3歲童昏倒」
中鋼傳說級月餅「有錢還買不到」！他一咬下驚呆：人間美味
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／韓國瑜會面學者「松田康博」臉書消失　昨晚才遭1.4萬留言灌爆

打臉韓國瑜萬人灌爆…松田康博凌晨重開臉書！還原「被遲到案」：祝福台灣

韓國瑜「整軍10萬人」抗郭！新北造勢8日登場　一戰逆轉低迷民調

郭台銘見駐台日媒：兩岸是「兩個獨立政治體」

2020台灣要贏Lets Win！蔡英文競選連任主視覺曝光

出席藝文聯誼茶會！蔡英文大讚文總推「珍奶外交」

1.4萬筆留言一夜灌爆臉書　日本學者小笠原：深刻體會「台灣網路生態」

韓國瑜惹火日本學者　郭台銘談台日關係「你覺得誰可以？」

郭台銘見駐台日媒：兩岸是「兩個獨立政治體」

索羅門外長8日訪台　外交部：將晉見蔡英文、吳釗燮

空姐唱《傻子》淘汰蕭敬騰師妹　 林宥嘉：沒想到這麼會唱！

網戀7個月...初見女友卻車禍癱瘓　男照顧3年不離棄：等她康復要娶

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

被歧視...16歲少年心中是個女生 他瞞父扮女裝做自己：更有自信

素人選手一開口驚艷林宥嘉　陷抉擇：很好聽欸！怎麼辦！？

17歲大象下戰帖百老匯演員母獅子　 林宥嘉驚「妳看她沒有?」全部人嚇歪

「負鼠」台上爆哭...蕭敬騰傻眼　艾怡良：你今天唱得太好了!

11歲女孩自彈自唱徐佳瑩《出口》　周湯豪親送擁抱：我非常喜歡她的表演

空靈「蝙蝠」李嫣獲小宇指名進棚　一開口...艾怡良大讚：太吸引人了！

警察「杜賓犬」挑戰瓦干達「黑豹」　嗆爆：我是素人但不吃素！！

打臉韓國瑜萬人灌爆…松田康博凌晨重開臉書！還原「被遲到案」：祝福台灣

韓國瑜「整軍10萬人」抗郭！新北造勢8日登場　一戰逆轉低迷民調

郭台銘見駐台日媒：兩岸是「兩個獨立政治體」

2020台灣要贏Lets Win！蔡英文競選連任主視覺曝光

出席藝文聯誼茶會！蔡英文大讚文總推「珍奶外交」

1.4萬筆留言一夜灌爆臉書　日本學者小笠原：深刻體會「台灣網路生態」

韓國瑜惹火日本學者　郭台銘談台日關係「你覺得誰可以？」

郭台銘見駐台日媒：兩岸是「兩個獨立政治體」

索羅門外長8日訪台　外交部：將晉見蔡英文、吳釗燮

網友列舉韓國瑜「國際性失言」　惹怒菲、港、印、越、日

打臉韓國瑜萬人灌爆…松田康博凌晨重開臉書！還原「被遲到案」：祝福台灣

半夜起床喝水…驚見牆邊2黑影冷笑　他瞬間嚇醒：五官超明顯

快訊／DC影史首次！《小丑》榮獲威尼斯影展金獅獎

一杯都騎車送！紅茶店「拼命老闆」外送撞死　潮州人淚別：聽不到他的聲音了

韓國瑜「整軍10萬人」抗郭！新北造勢8日登場　一戰逆轉低迷民調

中職／挑戰陳義信142勝紀錄　潘威倫：希望留下好結果

大馬18架蘇愷戰機「剩4架能飛」　馬哈迪：正與俄談判軍購米格-35

美網／詹皓晴不敵前球王球后　混雙屈居亞軍

海軍陸戰隊72周年隊慶　4位女戰將首入聯合儀隊操演

低壓帶包圍灌大雨「全台防雷雨」！16號琵琶颱風下周恐生成　法西撲日大迴轉

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

日學者小笠原：深刻體會台灣網路..

即／日學者松田康博臉書消失　昨..

網列舉韓國瑜國際性失言　惹怒菲..

松田康博重開fb發聲明：祝福台..

郭台銘談台日關係「你覺得誰可以..

郭台銘：兩岸是「兩個獨立政治體..

又遲到？韓國瑜急澄清：我等日本..

韓國瑜稱等25分鐘　日學者怒：..

韓國瑜新北造勢　聚10萬人抗郭..

2020台灣要贏Lets Wi..

易學師斷蔡韓對決　郭、柯是加分

蔡英文拜訪群園董事長呂崇民

負面聲量83％！王浩宇：韓「2..

日學者分享貼文　孫大千酸郭：我..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜新北造勢　聚10萬人抗郭　

高雄市長韓國瑜6日接見日本學者，先是發生臨時更換地點、後又爆發失言風波，讓他的民調局勢幾乎是雪上加霜。鴻海集團創辦人郭台銘6日也在臉書表示，他會見同一批日本學者，「雙方準時就能賓主盡歡」，此舉就被外界認為是在跟韓國瑜較勁，郭台銘辦公室後續也透露消息，郭是否參選17日前將給外界答案。

日學者小笠原：深刻體會台灣網路生態

網列舉韓國瑜國際性失言　惹怒菲港印越日

即／日學者松田康博臉書消失　昨1.4萬灌爆

日學者分享貼文　孫大千酸郭：我們也吃小籠包

關鍵字：

松田康博韓國瑜遲到日本

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

8歲女童買「威而鋼」！母親哽咽曝真相

女自備便當盒打包好市多碎洋蔥　被拍公審惹議

網公認「最討厭女生Top10」！他見第2名崩潰

帥警抓逃犯慘遭「砍頭」　10天後結婚

高二妹勞動換愛心餐！班導：妳最後盛　姐聽原因心碎

外送員爬6樓狂譙！開門瞬間超羞愧

妹子用氣炸鍋反胖5公斤　網曝關鍵頓悟了

日學者小笠原：深刻體會台灣網路生態

低壓帶包圍全台雷雨！16號琵琶恐生

YouTuber實地解密《德魯納》陰間隧道對面風景

路易莎分店狂冒　網全好奇紅什麼

好市多搶冰塊爆口角！3歲童昏倒

發票中4千卻掰了！網見證悲催時刻

3兄弟騎車環島　掛牌子內容笑爆

愛吃生魚片！他3年後肝臟「被吃掉」

更多

最夯影音

更多

空姐唱《傻子》淘汰蕭敬騰師妹　 林宥嘉：沒想到這麼會唱！

網戀7個月...初見女友卻車禍癱瘓　男照顧3年不離棄：等她康復要娶

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

被歧視...16歲少年心中是個女生 他瞞父扮女裝做自己：更有自信

素人選手一開口驚艷林宥嘉　陷抉擇：很好聽欸！怎麼辦！？

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面