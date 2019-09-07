1.4萬筆留言一夜灌爆臉書　日本學者小笠原：深刻體會「台灣網路生態」

▲日本知名政治學者小笠原欣幸（右二）臉書表示，體會台灣網路社會的生態，感受深刻。（圖／記者賴君欣攝）



記者林彥臣／綜合報導

日前因為與韓國瑜會面的日本學者參訪團，成員之一的日本知名政治學家小笠原欣幸在臉書中發文透露，一行人已經離開台灣，並強調此行「也體會台灣網路社會的生態，感受深刻」。

日本學者參訪團的團長松田康博在「遲到風波」的第一時間，就在臉書發文澄清，遲到是因為早上才被通知換地點，「我難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風」。PO文一出一夜之間竟然引來1.4萬筆留言灌爆，有部分網友以中英日文留言向松田康博道歉。也有韓粉湧入他的臉書為韓國瑜護航指出，「中間聯繫人沒通知，不是臨時改，你還要造謠多久？」

▲日本學者松田康博在臉書PO文，反駁遲到說。（圖／翻攝自松田康博臉書）



學者參訪團成員之一的小笠原欣幸也在臉書發文感嘆，見面時韓陣營方面一開始就道歉是他們出錯，可是對記者的發言卻是日本學者的錯，讓他感到非常遺憾。

▲小笠原欣幸臉書發文，表示此行對台灣的網路生態感受深刻。（圖／翻攝自Yoshiyuki Ogasawara）



7日晚間小笠原欣幸在臉書上透露參訪團已離開台灣，並以中文和日文發文指出，這次能與包括蔡總統、韓市長、郭董事長、柯市長、吳主席在內的台灣朝野政治人士以及官員、幕僚、智囊，見面、交換意見，「百忙之中抽空幫助我們進一步了解台灣，對此由衷感謝。我們收獲豐富。」

小笠原欣幸特別提到，「這次也有特別的經驗。我們也體會台灣網路社會的生態，感受深刻。雖然今天回去日本，但我繼續觀察台灣總統大選。我馬上回來。I love Taiwan。」