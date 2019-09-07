韓國瑜惹火日本學者　郭台銘談台日關係「你覺得誰可以？」

▲郭台銘見東京大學兩岸關係研究小組，與松田康博教授等人會談。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者許力方／台北報導

高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜對「日本學者」的失言風波越演越烈，鴻海創辦人郭台銘7日晚間透過臉書發文，透別談起了「台日關係」，提到可以從科技、產業發展上著手，首要就是災後重建。他認為，台灣有各方面的頂尖人才，但很少有效運用災後捐款，缺乏有願景的計劃、管理和執行能力，「你覺得誰可以？」

郭台銘指出，台日關係除了可以在科技及產業發展上手牽手，還有許多可彼此借鏡之處，首先就是「災後重建」。台灣每次有大型災害發生，就會由各地湧入善款，政府也動用極大的資源投入救災和重建，除了撫慰災民，更該看見災後的積極思惟，在非常破壞後產生「非常建設」。

可惜的是，「災後重建」在台灣總是只有藍綠彼此扯爛污的戲碼不斷上演。郭台銘認為，如果面對受災者第一步不會思考「重建藍綠」，只會重視重建經濟、找回原本的生活，又為何大家每次一到選舉，就只能陷入意識型態無法自拔？

先前因捐款日本311震災，鴻海及永齡基金會都曾派人考察過福島相關的災後重建，郭台銘說，新生的福島有日本國家級計劃的科技投資，發展福島機器人試驗場地，不管是災害用機器人，輻射相關研究項目，先進醫療研發醫療研發，積極投入各式再生能源的發展。

郭台銘表示，除了用高端產業為福島找回尊嚴，書中提到一瓶「水蜜桃眼淚」的福島日本酒，在第一年推出就熱賣3萬瓶，更是一個化悲憤為挑戰，逆轉勝的小農案例！此案例結合文創、行銷和食品加工等，證明就算是基礎產業面對競爭也需要整合升級。他也曾分享「南三陸醫院」的啓用，成為當地的重要醫療基地。

在為一本311的書籍寫序言時，郭台銘曾提到，「天災從不選擇我們準備好的時間降臨，記憶應該遺忘無法承受的傷痛，但卻不能忘記反省與學習每次天災帶來的教訓。」他點出，台灣有各方面的頂尖人才，但為何很少能在災後有效運用各界捐贈的資源？留下令人印象深刻的發展？「我想是缺乏有願景的計劃、管理能力與執行能力。你覺得誰可以？」