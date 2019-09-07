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嘉南高屏區親子活動台南十鼓登場　提升原住民警察人員士氣　

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▲嘉南高屏區原住民警察員工親子活動，於十鼓仁糖文創園區舉行，市長黃偉哲也到場向平常辛苦工作的原民員警及警眷致意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南高屏區原住民警察員工親子活動，於十鼓仁糖文創園區舉行，市長黃偉哲也到場向平常辛苦工作的原民員警及警眷致意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

內政部警政署及原住民族委員會，為增進全國警察機關原住民員工親子間互動與溝通，推動對原住民傳統教育、文化、語言、經濟產業發展、社會福利及就業服務宣導等政策瞭解，北北基宜、桃竹苗、中投彰雲、花東、嘉南高屏同步於9月7日辦理原住民員工親子活動。

▲嘉南高屏區原住民警察員工親子活動，於十鼓仁糖文創園區舉行，市長黃偉哲也到場向平常辛苦工作的原民員警及警眷致意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲嘉南高屏區原住民警察員工親子活動，於十鼓仁糖文創園區舉行，市長黃偉哲也到場向平常辛苦工作的原民員警及警眷致意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉南高屏區活動於十鼓仁糖文創園區舉行，市長黃偉哲也到場向平常辛苦工作的原民員警及警眷致意。黃偉哲市長表示，很高興內政部能夠舉辦這樣子的活動，讓警察局許許多多的原民員警家庭，能夠到各地走走看看；平常警察同仁都很忙碌，尤其是假日仍要出勤，相信多舉辦像這樣的親子活動，不僅有助於家庭和樂，相信對工作效率也有幫助。

▲嘉南高屏區原住民警察員工親子活動，於十鼓仁糖文創園區舉行，市長黃偉哲也到場向平常辛苦工作的原民員警及警眷致意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局指出，嘉南高屏區會場特邀請原住民表演團體穿著傳統服飾，帶來震撼人心的原住民舞蹈表演，並備有豐盛的Buffet自助式風味餐，伴隨著樂團優美的曲目演奏，讓與會者暫時放鬆平日的工作壓力；同時市警局犯罪預防科、政風室、交通警察大隊、少年警察隊及婦幼警察隊等單位，亦於會場周邊設置犯罪預防、婦幼及交通安全宣導攤位，並帶來可愛的小小警察制服及小型電動警用機車，供現場小朋友們騎乘、穿著及照相，讓同仁們能放下平日工作的辛勞與家人享受親子時光。

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