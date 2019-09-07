28歲帥警10天後結婚…深夜抓逃犯慘遭「砍頭」！　戰友忍淚跪地：快送醫院

▲28歲警察抓捕逃犯慘遭砍頭。（圖／翻攝自《看看新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江省明水縣一位28歲帥氣員警日前在抓捕逃犯時，衝在最前，危急時刻還為戰友擋刀，頭部慘遭逃犯刀砍噴血，最後倒地不起，令人鼻酸的是，10天後就是他和女友結婚的日子。一同進行抓捕任務的戰友跪地為他捂住不斷流血的傷口，忍淚急呼，「快！快！快送醫院！」

據《黑龍江廣播電台》報導，黑龍江明水縣警方不久前接到舉報，一名大陸公安部正追捕的逃犯居然偷偷潛回了明水縣，這可真是自投羅網。明水縣巡特警大隊的員警9月3號晚上8點40分左右對王姓逃犯實施了抓捕。

據同行員警表示，當時明水縣巡特警大隊員警范永強和肖占國衝在隊伍最前面，他們的任務就是要控制住王男。沒想到的是，當時嫌犯手裡居然握著一把菜刀，面對抓捕開始喪心病狂地對著員警揮舞，試圖抵抗。面對如此緊急情況，范永強想都沒想，肉身為戰友擋下「瘋狂一刀」，頭部慘被菜刀砍了個大口子，血流不止，但還是強忍說「沒事沒事」！

范永強今年28歲， 8年前入伍成為了一名解放軍，退役後成為了一名員警。他甦醒後說，到醫院才感覺到疼，抓人時精神高度緊張，「選擇了這份工作，我就做好心理準備了，早晚有受傷的一天。」

現在，范永強只能頭帶紗布，與心愛的戀人步入婚禮殿堂了，但他說，「我感覺很光榮！」目前，王男已經被警方刑事拘留。

▼現場血跡斑斑。（圖／翻攝自《看看新聞》）