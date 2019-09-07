見男警處理違停氣pupu！他進派出所一陽指狂嗆「貼妹」：看到女生下面硬了

▲運將不滿員警取締違停的態度，竟出言辱罵「看到女生下面硬起來」。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名丁姓男子因不滿黎姓員警處理違規停車的態度，決定到派出所陳情，恰巧碰上黎警竟出言不遜，用輕蔑的語氣表示，「怎麼看到女生那個，下面就硬起來了」。台北地方法院審理後，將丁男判處拘役40日，可易科罰金，丁男不服判決結果決定上訴，但遭到高院駁回，全案確定。

根據判決書，丁男曾擔任公務員，退休後改開計程車，他2018年10月3日下午3時許，因不滿派出所員警處理違規停車案件的態度到派出所陳情，結果一見到正在值班台打電話的黎警，便伸手向其他員警指稱，「他早上來處理我的案子跟女生貼很近耶」、「兩個人在那邊他故意要跟女生貼很近啊，幫她講話啊」，又說「跟女生貼那麼近在講悄悄話」、「剛好你們都在，處理事情要公正一點，講什麼話雙方都要聽到，而且貼得很近啊」。

下秒丁男竟口不擇言，直說黎警「怎麼看到女生那個，下面就硬起來了？」，遭到其他員警勸阻後，丁男還扯，「我下面腳硬起來不行喔」、「我的意思是說要公正，不要看到女生就偏他那一邊」，最後被依侮辱公務員罪當場逮捕，並經檢察官偵查起訴。

丁男辯稱，事發當天他是要向派出所所長、副所長陳情黎警上午處理違停時對女性的態度，並無對警員有任何侮辱公務員、公然侮辱的想法，至於下面硬起來則是「我腳受傷，傷口硬起來」的意思。

但法院勘驗現場監視器畫面發現，當時丁男是說，「怎麼看到女生那個，下面就硬起來了」，加上其他證人的證詞，不採信他的說詞，依侮辱公務員罪，判丁男拘役40日，得易科罰金4萬元；丁男不服判決結果決定上訴，但高等法院審理後，將他的上訴駁回。全案定讞。

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