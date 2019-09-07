獨／當街擄勒贖15萬跑路費！高雄男遭兇狠虐殺丟包醫院　報警被「反詐騙」宣導

▲吳姓男子當街遭擄被索討15萬跑路費，最後還被砍殺丟包醫院 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名吳姓男子就在台南市一間超商門口遭到幾名不明人士強押上車，而且這幾名嫌犯還逼迫吳姓男子打電話給朋友，要求付出15萬的跑路費後，才肯放人。最後朋友付出了15萬元的贖金後，吳姓男子被丟包在嘉義一間醫院門口，不過已經身中多刀，其中腳差點被砍斷，送往開刀房急救，吳姓男子的友人相當氣憤，因為案發第一時間有到派出所報警，不過員警反勸他們別匯款，這是詐騙電話。

吳姓男子是在6日晚間六點多左右，就在台南南區中華南路的一間超商門口遭到幾名不名人士強押上車，就在車上這幾名不名人士先是用黑布套住吳姓男子的頭部以後，還逼迫他要拿出15萬的跑路費，但是吳姓男子表示自己身上僅有4萬現金，必須打電話給朋友協助，吳姓男子的友人接獲電話以後，認為事情非常不單純，趕緊跑到高雄市鳳山成功派出所報案，員警聽完他的話以後，還勸他們說千萬別匯款，這是詐騙電話。

▲吳姓男子當街遭擄被索討15萬跑路費，最後還被砍殺丟包醫院 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

吳姓男子友人看到警方無法幫忙，但是對方電話卻是一直打來，讓他只好跟對方在電話當中斡旋，對方在電話中還坦言吳姓男子有遭到凌虐，甚至還有被砍殺，不過自己可是「非常好心」還拿了藥給他擦，而且打電話來的人還相當囂張表示自己姓陳，還強調是本人，根本不把法律當成一回事，最後吳姓男子友人匯了15萬。

最後對方收了錢，果然釋放了吳姓男子，但是吳姓男子已經深受重傷，被他們直接丟包在嘉義一間醫院門口，醫院的人員發現後將她送進急診室，但是傷勢很重，隨後被轉往嘉義基督教醫院動緊急手術。吳姓男子的友人表示，看到吳姓男子的時候，他已經在開刀房，所以擄他的對方身份目前還不清楚，雙方究竟有沒有恩怨？還真的是擄人勒贖？目前《ETtoday新聞雲》記者接獲投訴以後，已經協助向警方報案。

▲吳姓男子當街遭擄被索討15萬跑路費，最後還被砍殺丟包醫院 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲吳姓男子當街遭擄被索討15萬跑路費，最後還被砍殺丟包醫院 。（圖／記者吳奕靖翻攝）