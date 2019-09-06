北市警新所長名單出爐！　39人職務異動看這裡

▲台北市政府警察局發布「調整警職」名單。（圖／翻攝GoogleMap）

記者孫于珊／台北報導

台北市政府警察局6日公布一份「調整警職」名單，部分退休、外調職缺，基於治安勤業務需要，有人獲得升遷、有人平行調動到其他單位服務，共計39人，依適才適所、專才專用、品操能力、業務需要、職務歷練等原則，調整派補第六至九序列組長、主任、股長、督察員、警務正、警備隊隊長、中隊長、副中隊長、警務員兼副隊長、警務員兼所長、巡官兼所長等職務，並統一於10日離到職。

39人職務異動如下表：

1 蔡三保，中正第二分局保防組 組長➔中山分局行政組 組長

2 楊民回，北投分局保防組 組長➔中正第二分局保防組 組長

3 詹樹雄，中正第一分局秘書室 主任➔北投分局保防組 組長

4 茹向弘，南港分局秘書室 主任➔中正第一分局秘書室 主任

5 謝和軒，後勤科 警務正➔南港分局秘書室 主任

6 曹嶽，文山第一分局交通組 組長➔北投分局交通組 組長

7 張堅忍，行政科 警務正➔文山第一分局交通組 組長

8 蔡松霖，文山第二分局秘書室 主任➔內湖分局秘書室 主任

9 呂明曄，本局保防科 警務正➔文山第二分局秘書室 主任

10 黃淼良，保安警察大隊行政組 組長➔保安警察大隊勤務指揮中心 主任

11 郭耀男，督察室 督察員➔秘書室機要股 股長

12 李新民，督察室 警務正➔督察室 督察員

13 林俊宏，勤務指揮中心 督察員➔督察室 警務正

14 林惠山，大同分局民生西路派出所 警務員兼所長➔勤務指揮中心 督察員

15 張清成，後勤科 警務正➔保防科 警務正

16 黃琦鈞，信義分局偵查隊 警務員兼副隊長➔後勤科 警務正

17 林宇鴻，中山分局中山一派出所 警務員兼所長➔行政科 警務正

18 陳怡凱，中正第一分局忠孝東路派出所 警務員兼所長➔後勤科 警務正

19 曾渙清，中正第一分局介壽路派出所 警務員兼所長➔防治科 警務正

20 楊濯安，法規室 警務正➔後勤科 警務正

21 王怡婷，後勤科 警務正➔法規室 警務正

22 徐崧騰，信義分局刑事 警務員➔信義分局偵查隊 警務員兼副隊長

23 葉明源，刑事警察大隊刑事 警務員➔北投分局偵查隊 警務員兼副隊長

24 林聖崴，大安分局安和路派出所 警務員兼所長➔中山分局中山一派出所 警務員兼所長

25 高詮恩，中正第二分局思源街派出所 警務員兼所長➔大安分局安和路派出所 警務員兼所長

26 歐能仁，大安分局 警務員➔中正第二分局思源街派出所 警務員兼所長

27 趙晨喻，大安分局羅斯福路派出所 警務員兼所長➔中正第一分局忠孝東路派出所 警務員兼所長

28 王明生，信義分局六張犁派出所 警務員兼所長➔大安分局羅斯福路派出所警務員兼所長

29 黃昱維，交通警察大隊 中隊長➔信義分局六張犁派出所 警務員兼所長

30 陳良勇，中正第二分局廈門街派出所 警務員兼所長➔中正第一分局介壽路派出所 警務員兼所長

31 胡凱瑋，萬華分局 刑事警務員➔中正第二分局廈門街派出所 警務員兼所長

32 郭文釋，士林分局蘭雅派出所 警務員兼所長➔大同分局民生西路派出所 警務員兼所長

33 劉孝謙，中山分局 刑事警務員➔士林分局蘭雅派出所 警務員兼所長

34 張林傑，保安警察大隊 副中隊長➔保安警察大隊 中隊長

35 吳文城，刑事鑑識中心 警務員➔保安警察大隊 副中隊長

36 顧軒庭，交通警察大隊 警務員➔交通警察大隊 中隊長

37 徐智榮，士林分局 刑事警務員➔士林分局警備隊 隊長

38 陳明勝，內湖分局 巡官➔北投分局光明派出所 巡官兼所長

39 王韶瑋，中正第一分局 巡官➔萬華分局大理街派出所 巡官兼所長



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