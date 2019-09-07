一擲定江山！「原」警享天倫樂　傳統活動超刺激不能被遺忘

▲「原」警載歌載舞享天倫樂，並推廣原住民傳統文化。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

警政署與原住民族委員會7日共同辦理「108年全國警察機關原住民員工推展原住民族傳統文化暨親職（子）活動」，共約2000人共襄盛舉，現場來賓一起跳大會舞，還有原住民族團體、歌手的表演，氣氛超火熱！透過此活動，盼大家能對原住民相關傳統及政策能更加了解。

這次活動分五區於7日同步舉辦。各警察機關原住民同仁、眷屬及受邀貴賓共近2000人參與。花東區規劃原住民傳統技能競賽「一擲定江山」（10公尺定點山豬靶擲矛準競賽），及趣味競賽「跳躍原動力」（跳布袋等親子活動）；北北基宜區是規劃體驗搗麻糬及親子DIY活動；中彰投雲區則設計親子互動闖關遊戲！

而活動旨在增進全國警察機關原住民員工親子間互動與溝通，推動對原住民傳統教育、文化、語言、經濟產業發展、社會福利及就業服務宣導等政策了解，同時促進員工之間積極互動與交流，藉以激發警察團隊士氣，並希望能讓參加的「原」警、眷屬及受邀貴賓有一個難忘的活動體驗。

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